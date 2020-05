Les meilleures offres TV des French Days 2020

En quête d'un nouveau téléviseur ? Les French Days sont sans doute le bon moment de craquer. Voici notre sélection des meilleures offres TV de l'événement.

Les événements commerciaux comme les French Days sont souvent le bon moment pour acheter un téléviseur. C’est d’autant plus vrai en 2020 puisque cette année auraient du avoir lieu l’Euro 2020 et les JO, deux événements propices eux aussi à l’achat d’un nouveau téléviseur sur lesquels les marchands ont déjà misé… il y a donc du stock a écouler. Voici les meilleures offres que nous avons repérées.

TV QE65Q60R à 849 euros : le QLED à petit prix

Le QEQ4Q60R est le téléviseur QLED entrée de gamme de Samsung. Ce modèle propose un dalle de 49 pouces 4K / UHD et HDR 10+ (mais pas Dolby Vision). C’est une très bonne option pour remplacer sa TV LCD classique. Pour rappel, les écrans QLED offrent des couleurs sensiblement meilleures et un contraste amélioré. S’il n’atteint pas les niveaux de l’OLED la différence de qualité avec le LCD classique assez importante. Noter par ailleurs qu’il s’agit d’une « smart TV » tournant sous l’OS Tyzen franchement agréable au quotidien. Pour les French Days le téléviseur tombe à 849 euros au lieu de 1 499 euros lors de son lancement. Une bonne affaire assurément.

En bref

Un écran QLED de 65 pouces

Compatible 4K et HDR 10+

Le sympathique OS Tizen

QE65Q82R à 1190 euros : le haut de gamme QLED est plus accessible

Restons chez Samsung avec cette le QE65Q82R. C’est toujours une dalle QLED, mais sur un téléviseur bien plus haut de gamme. On conserve les mêmes bases avec de l’Ultra Haute définition / 4K et compatible HDR 10+… et toujours pas Dolby Vision. Le Q82R ajoute en revanche de nombreuses optimisations pour améliorer l’image, la principale étant un rétroéclairage Direct LED « Full Array » qui offre notamment un bien meilleur contrastes. L’autre intérêt de ce téléviseur et la présence d’un filtre antireflet qui améliore au passage les angles de visions. C’est une vraie alternative à l’OLED qui se négocie pendant les French Days à 1190 euros chez Boulanger après ODR de 100 euros contre près de 2000 à son lancement en 2019 et environ 1500 habituellement.

En bref

Une dalle QLED 65 pouces 4K / HDR

Le très pertinent filtre antireflet

Et un micro dimming précis pour des noirs encore plus noirs

Philips « The One » 65PUS7354 à 699 euros : le bon rapport qualité-prix

Nous aimons beaucoup la gamme The One de Philips, parce que nous considérons que c’est le meilleur rapport qualité-prix pour un téléviseur LCD classique. Non seulement sa dalle 4K / HDR 10, 10+ et Dolby Vision est satisfaisante, mais il apporte en plus la technologie Ambilight qui participe bien à l’immersion dans ses films ou ses jeux vidéo. Par ailleurs, vous avez Android TV en guise d’interface. Le modèle proposé ici est d’une diagonale de 65 pouces, et c’est malheureusement la seule taille faisant l’objet d’une promotion pendant les French Days. Cette dernière est toutefois intéressante puisque le TV tombe à 699 euros au lieu d’un peu moins de 1000.

En bref

Téléviseur LCD 65 pouces 4K et HDR

Supplément Ambilight

Android TV pour l’animer

Continental Edison à 322 euros : la 4K sur 55 pouces à prix plancher

Si vous avez un budget très limité pour votre nouveau téléviseur, le CELED55120 de Continental Edison pourrait vous satisfaire. Vous n’y trouverez pas grand-chose d’autre qu’un écran de 55 pouces ultra haute définition dans la mesure où il n’y a ni HDR, ni fonctionnalités avancées. Son prix est en revanche très bas : 322 euros pendant les French Days. Vous trouverez difficilement moins cher, mais il ne faut pas en attendre beaucoup.

En bref

55 pouces / 4K

3 ports HDMI

2 haut-parleurs

(et c’est tout)

LG OLED 55B9 : l’entrée de gamme OLED à 1251 euros

Si vous êtes en quête du meilleur, on ne peut que vous recommander de passer à l’OLED avec en premier lieu de LG OLED 55B9. Sorti l’année dernière, ce téléviseur proposé à 1251 euros via la plateforme Acheter sur Google et le code promo « FRENCHDAYSMAI20 » donnant droit à une réduction de 10 %. Il s’agit de l’entrée de gamme OLED LG, mais c’est déjà un excellent produit qui offre tous les avantages de la technologie… à commencer par les contrastes infinis.

En bref

L’entrée de gamme 2019 OLED de LG

55 pouces, 4K, HDR 10 et Dolby Vision

Web OS et processeur Alpha 7 gen2

LG OLED 55CX6 : l’OLED 2020 déjà en promotion à 1899 euros

Si vous souhaitez un modèle plus récent, le 55CX6, un modèle sorti tout récemment puisqu’il s’agit de la gamme de 2020 de LG qui intègre notamment un nouveau processeur d’image et diverses optimisations logicielles. Bien évidemment, cette nouveauté à un prix puisqu’il faudra débourser 1899 euros sur Acheter sur Google, mais c’est tout de même de 100 euros de moins que les 1999 euros demandés initialement.

en bref

L’entrée de gamme OLED 2020 de LG

55 pouces, 4K HDR et Dolby Vsion

Web OS et processeur Alpha 9 gen3

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ainsi que les meilleures offres smartphone, TV, audio ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.