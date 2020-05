French Days : du Galaxy S10 au PS VR, voici les meilleures promotions proposées par Cdiscount

Pour les French Days, Cdiscount baisse le prix d'une sélection variée de produits. Parmi les meilleures offres se trouvent le Xiaomi Mi 9T Pro, le Samsung Galaxy S10 ou encore le Dyson V8 Parquet.

French Days oblige, Cdiscount se plie à la tradition en proposant une belle sélection de produits en promotion. Nous vous avons extrait les cinq meilleures offres, celles qui méritent le plus votre argent.

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 369 euros

Le Xiaomi Mi 9T Pro est l’un des meilleurs flagship killer de 2019. Pour un prix contenu, il propose un processeur haut de gamme (le Snapdragon 855), un design premium et un écran AMOLED de 6,39 pouces de qualité. La particularité de ce téléphone se situe au niveau de la caméra selfie : elle est logée dans un mécanisme pop-up qui permet ainsi de profiter de tout l’écran sans aucun poinçon ni encoche. Enfin, le Xiaomi Mi 9T Pro dispose d’une excellente autonomie, ainsi que d’une charge rapide pouvant aller jusqu’à 30 watts avec le bloc secteur adapté.

Déjà positionné à un tarif intéressant, le Xiaomi Mi 9T Pro voit son prix baisser à 369 euros lors des French Days de Cdiscount. Il est affiché à 399 euros sur le site de Cdiscount, mais pour bénéficier de ce prix, il faut remplir un dossier d’ODR, dont les conditions sont affichées par ici.

Les Samsung Galaxy S10e et Galaxy S10 à 474 et 579 euros

Vous êtes à la recherche d’un smartphone compact mais performant et bon en photo ? Les valeurs sûres de ce milieu d’année 2020 sont sans conteste le Samsung Galaxy S10 et son petit frère le Galaxy S10e. Tous les deux proposent un design vraiment soigné avec un poinçon dans l’écran pour abriter la caméra frontale. Ils embarquent également une fiche technique musclée encore capable de faire tourner n’importe quelle application, un appareil photo très convaincant et une interface utilisateur très agréable à utiliser au quotidien.

Le Samsung Galaxy S10e et le Galaxy S10 se retrouvent aujourd’hui en promotion sur Cdiscount. Le Samsung Galaxy S10e est disponible à 474 euros, contre 579 euros pour le Galaxy S10. Difficile de trouver moins cher pour ces deux excellents smartphones haut de gamme de 2019.

La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 29 euros

Plutôt que de noter l’évolution de votre poids sur un papier, vous pouvez utiliser une balance connectée. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est une balance discrète qui, connectée en Bluetooth à un smartphone, permet d’échanger les données avec une application de suivi de santé. Au total, elle est capable de récolter 13 données différentes, comme le poids, la masse musculaire, le taux de graisse corporelle ou encore l’IMC. Le tout se consulte très simplement depuis l’application dédiée Mi Fit.

Initialement lancée à 50 euros, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est déjà à 29 euros sur Cdiscount le temps des French Days.

Le Dyson V8 Parquet à 299 euros

Comme son nom l’indique, le Dyson V8 Parquet est équipé pour nettoyer efficacement les sols durs. Comme souvent chez Dyson, l’aspiration est puissante et polyvalente puisqu’elle permet de nettoyer les sols, les plafonds mais aussi la surface des meubles. L’avantage des aspirateurs Dyson se situe au niveau de la longévité : ce sont des appareils solides mais maniables, qui ne requièrent que très peu d’entretien au quotidien.

Pour les French Days, le Dyson V8 Parquet est soldé au prix de 299 euros. Un bon prix, pour un produit qui va rester efficace de longues années.

Le MégaPack PSVR MK4 avec le casque et 5 jeux

Il n’est pas trop tard pour se lancer dans la réalité virtuelle. Le PlayStation VR existe depuis maintenant quatre ans et possède désormais une ludothèque tout à fait intéressante pour en tirer pleinement parti. Ce MégaPack PSVR comprend peu ou prou le meilleur des jeux en réalité virtuelle de la PlayStation 4.

Il comprend concrètement un casque de réalité virtuelle – le fameux PS VR -, une PlayStation Camera qui va se charger de détecter les mouvements du casque et surtout 5 excellents jeux en réalité virtuelle. Sont compris dans cette grosse boîte : Skyrim, Everybody’s Golf VR, Resident Evil 7, Astro Bot et VR Worlds. Tous ces jeux peuvent être joués avec une simple manette DualShock.

Durant les French Days, ce MégaPack est disponible au prix de 299 euros. C’est le prix de 5 jeux neufs avec un casque de réalité virtuelle gratuit… Ou le prix d’un casque de réalité virtuelle (199 euros) avec 5 jeux à 20 euros. Voyez les choses comme vous voulez.