French Days : les meilleures offres pour les montres connectées

Durant les French Days, les promotions sont de mises sur les objets tech comme sur les montres connectées. Nous avons sélectionné les meilleures offres pour ces objets de plus en plus populaires.

Une montre ne sert plus qu’à donner l’heure. Grâce aux montres connectées, on peut envoyer des SMS, voir les notifications de son smartphone ou encore suivre sa santé directement sur son poignet.

À l’occasion des French Days, les e-commerçants proposent des promotions très intéressantes et nous avons fait le tri parmi elles pour vous proposer les meilleures offres de smartwatches du moment !

L’Apple Watch Series 5 à 373 euros, la meilleure, tout simplement

Le marché des montres connectées possède son mastodonte et c’est l’Apple Watch. La montre à la pomme est une réussite dans chaque domaine. Son design et ses finitions sont au top, on a un véritable bijou au poignet qui, connecté à un iPhone, est un bonheur à utiliser. Tout est fluide et simple à prendre en main, on retrouve le b.a.-ba des montres connectées avec les messages, les notifications, le suivi d’activité, mais toujours a la sauce Apple qui a le chic pour rendre tout ça « magique ». Son seul point faible est son autonomie qui ne dépasse pas les deux jours…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet !

L’Apple Watch Series 5 en bref :

Un sublime écran OLED always-on

WatchOS, un système extrêmement bien réalisé

Les finitions exemplaires

Disponible habituellement à 449 euros, l’Apple Watch Series 5 est à 373,99 euros sur Cdiscount dans son format 40 mm et à 383,99 euros dans son format 44 mm avec le bracelet sport blanc.

Samsung Galaxy Watch Active à 156 euros, le « petit » challenger coréen

La Samsung Galaxy Watch Active est la montre compacte de la gamme coréenne. Compatible avec Android et iOS (avec des capacités limitées pour ce dernier), elle tourne sous OneUI qui est toujours aussi sympathique à utiliser au quotidien. Son cœur de cible reste les sportifs avec de nombreuses fonctions de suivi de performances pour la course, la natation ou encore le vélo, mais le grand public s’y retrouvera avec une jolie montre qui permet de lire ses notifications et envoyer des messages depuis celle-ci. De plus, vous pourrez tenir près d’une semaine sans avoir à la recharger.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet !

La Samsung Galaxy Watch Active en bref

Un format petit et compact

La simplicité de OneUI

Le suivi d’activité très précis

La Samsung Galaxy Watch Active est disponible sur Rakuten au prix de 155,97 euros au lieu de 249 habituellement.

Honor Magic Watch 2 à 153 euros, on clone Huawei en moins cher

Connaissez-vous la Huawei Watch GT 2 ? Eh bien, Honor oui puisqu’ils ont totalement cloné le produit de leur cousin Huawei pour le proposer avec un prix plus abordable. Cette montre est une réussite avec un design de qualité, son très bon écran AMOLED always-on et son système LiteOS toujours aussi rapide grâce à sa légèreté. Là où la Magic Watch 2 se démarque, c’est sur la présence d’un haut-parleur. Ainsi, vous pouvez passer des appels directement depuis la montre si elle est connectée en Bluetooth à un smartphone Android. Un concept un peu gadget, mais qui pourrait servir à tous ceux qui ont toujours rêvé de se prendre pour James Bond.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet.

La Honor Magic Watch 2 en bref

Le design léché

Un très bon écran « always-on »

Son autonomie d’une semaine

La montre connectée Honor Magic Watch 2 46mm est disponible à 152,99 euros sur Acheter sur Google au lieu de 200 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

Le bracelet connecté, alternative plus abordable

Là où les montres connectées coûtent souvent entre 100 et 200 euros (voire plus pour certains modèles dont ceux d’Apple), une alternative plus abordable permet de quand même connecter son poignet à son smartphone : les bracelets connectés.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi est un expert en rapport qualité-prix et son Mi Band 4 en est l’exemple parfait. Pour 27,99 euros sur Rue du Commerce (au lieu de 39,99 la plupart du temps), vous recevrez un bracelet qui vous permet de suivre votre distance parcourue, votre vitesse, votre nombre de calories brûlées ou encore votre fréquence cardiaque, etc., tout en affichant vos notifications s’il est connecté à votre smartphone.

Honor Band 5

Le Honor Band 5 est le concurrent numéro un du Xiaomi Mi Band 4. Avec son design discret et élégant, son suivi d’activités tout aussi polyvalent et précis et son interface un peu plus intuitive que chez son compatriote, le Band 5 frappe fort. Il est le meilleur bracelet connecté du moment et à 34,99 euros chez Boulanger, il est compliqué de résister si vous êtes un sportif à la recherche d’un compagnon d’exercice efficace et pas cher…

