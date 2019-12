Introduction

Pour son Honor Band 5, la marque du groupe Huawei a repris l'essentiel de son précédent modèle. Néanmoins, le bracelet connecté est proposé à un prix très attractif et rajoute notamment la mesure du taux d'oxygène dans le sang. De quoi faire face aux bracelets de son principal concurrent Xiaomi ? C'est ce qu'on va voir dans ce test du Honor Band 5.

Fiche technique

Modèle Honor Band 5 Taille d'écran 0.95 pouces Technologie OLED Définition de l'écran 240 x 120 pixels Format écran Rectangulaire Dimension 17.2 mm Poids 22.5 grammes Batterie 100 mAh Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Non Capteur de lumière ambiante Non Prix 32€ Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Honor.

Design et confort

De prime abord, le bracelet Band 5 de Honor ne change pas fondamentalement la donne par rapport au Honor Band 4 sorti l’an dernier. Il s’agit en fait d’un modèle particulièrement similaire, mais il faut dire que le Honor Band 4 avait déjà tout pour lui. En termes de design, le Honor Band 5 reprend donc une formule bien connue dans le domaine des bracelets connectés. Il profite d’un petit écran Amoled en couleur de 0,95 pouce de diagonale affichant une définition de 240×120 pixels pour une densité de 282 pixels par pouces.

Autant dire qu’avec un tel affichage on n’aura aucun mal à distinguer ce qui s’affiche à l’écran, d’autant plus que la luminosité est suffisante pour pouvoir le lire en plein jour, même si on aura davantage de mal avec un très fort soleil. Par défaut, on notera que le bracelet est configuré pour une luminosité automatique. Néanmoins, si celle-ci vient à faire défaut, il est possible de passer à une luminosité manuelle, comprise entre 1 et 5, directement dans les paramètres du bracelet. Surtout, la technologie Amoled permet de profiter de l’écran avec un bon contraste et des couleurs assez vives.

Concernant le format du bracelet en lui-même, on notera qu’il est complètement intégré. Contrairement à certains modèles concurrents, vous ne pourrez donc pas enlever le corps pour le mettre dans un autre bracelet, plus accordé aux couleurs de vos vêtements du jour. Si vous prenez le Honor Band 5 en rose, impossible de le placer dans un bracelet noir.

On notera que le format du bracelet de Honor est plutôt agréable à porter avec une forme assez effilée. L’arrondi de l’écran permet ainsi de bien s’adapter aux courbes du poignet et le reste du bracelet, en silicone, est suffisamment confortable pour ne pas venir irriter ni trop tirer sur les poils de bras.

Le Honor Band 5 n’intègre pas de boutons sur les côtés. En guise de contrôle, on ne retrouve qu’un écran tactile ainsi qu’un unique bouton capacitif en dessous. Celui-ci vous permettra simplement d’allumer l’écran et de revenir à l’écran principal une fois que vous avez suffisamment navigué dans les menus. Enfin, au dos du bracelet — assez fin avec 1,72 cm –, on va retrouver un simple lecteur de rythme cardiaque.

Par ailleurs, le Honor Band 5 peut être utilisé dans l’eau grâce à sa certification 5ATM. Il peut donc être utilisé en piscine à condition de ne pas plonger trop profondément et de limiter la pression.

Fonctionnalités et interface

Pour l’interface logicielle de son bracelet, Honor a repris son système d’objets connectés commun avec Huawei, à savoir liteOS. On retrouve donc la même interface que sur les précédents bracelets de la marque, mais également que la dernière Huawei Watch GT2 par exemple.

Pour allumer l’écran, il vous suffit de faire pivoter le poignet vers vous ou d’appuyer sur le bouton capacitif. Par la suite, la navigation est plutôt simple puisqu’en glissant son doigt de bas en haut — ou de haut en bas — on peut accéder à toute une liste d’applications. Le bracelet vous en propose huit de base :

Lecteur de musique

Messages

Plus

Exercice

Sommeil

SpO² (pour connaître son taux d’oxygénation du sang)

Rythme cardiaque

Nombre de pas

À l’exception des deux premières, on notera que, comme d’habitude chez Honor et Huawei, le bracelet est essentiellement dédié au suivi de l’activité et du sommeil. La navigation se veut néanmoins assez intuitive, puisque lorsqu’on arrive sur l’un des écrans, il suffit d’appuyer dessus pour lancer l’application en question. Le Honor Band 5 propose même un mode d’accès à des paramètres rapides lorsqu’on tape une fois sur l’écran d’accueil. Pratique pour voir d’un coup d’œil l’autonomie restante, le statut de la connexion Bluetooth, la météo ou le nombre de notifications reçues.

Si le Honor Band 5 permet d’avoir accès à certaines des données, le plus simple pour toutes les retrouver est bel et bien d’utiliser l’application dédiée : Huawei Santé. Outre les rapports d’activité, de rythme cardiaque ou de sommeil, l’application va vous permettre de régler finement votre bracelet.

C’est là par exemple que vous pourrez retrouver l’alarme, la gestion des notifications par application, le rapport météo, les différents cadrans, l’activation du suivi continu du rythme cardiaque ou la gestion du pivotement du poignet. En effet, s’il est possible d’allumer l’écran en tournant l’écran vers son visage, on peut aussi paramétrer le Honor Band 5 pour qu’il change automatiquement d’écran lorsqu’on fait pivoter le poignet. On n’en comprend toujours pas l’utilité, mais puisque l’option est désactivée par défaut, pourquoi pas après tout.

Au quotidien

On l’a vu, les fonctions et applications intégrées au Honor Band 5 misent avant tout sur le suivi d’activité sportive et la santé. Et il faut dire que dans ce domaine, il est plutôt efficace.

Certes, on ne retrouvera pas de GPS intégré directement au bracelet, comme c’est le cas sur les montres de Huawei et Honor, mais le Honor Band 5 Pro s’associe néanmoins au GPS de votre smartphone — du moins pour les iPhone, Huawei et Honor — lorsque vous faites une activité extérieure pour suivre le trajet. Dès lors, entre le nombre de pas calculé par le bracelet, le suivi GPS du smartphone, la durée de l’exercice et le rythme cardiaque, on se retrouve avec un bilan assez complet. Il suffit de simples calculs pour en déduire les calories dépensées, l’allure moyenne, la longueur des foulées ou la cadence moyenne.

Le Honor Band 5 propose dix activités sportives qui peuvent être suivies : course à pied en extérieur, course à pied en intérieur, promenade en plein air, marche en intérieur, vélo en extérieur, vélo en intérieur, vélo elliptique, rameur, nage en intérieur et exercice libre. Si chacune de ses activités vient s’enregistrer automatiquement comme une session d’entrainement, avec toutes les données enregistrées, sur Huawei Santé, on appréciera également la possibilité d’avoir en enregistrement constant du rythme cardiaque.

Finalement, en matière de suivi d’activité sportive, on aura seulement à déplorer l’absence de synchronisation avec d’autres services. On ne pourra en effet partager les données de Huawei Santé qu’avec Google Fit et MyFitnessPal, mais pas de services majeurs comme Strava, Runtastic ou Runkeeper. Et il n’est pas question de télécharger une application sur le bracelet qui pourrait faire le lien avec ces dernières.

Les suivis de la santé de Honor Band 5 ne se limitent pas aux activités sportives. Le bracelet propose également un mode de suivi du sommeil avec un suivi des différents cycles et des phases de sommeil profond, léger ou paradoxal ainsi que la longueur de chacune de ces phases par nuit. L’application Santé de Huawei propose par ailleurs de conseils pour bien adapter votre heure de coucher à vos besoins de sommeil.

On notera l’intégration également d’un suivi du SpO2 sur le Honor Band 5. Celui-ci vient en complément du rythme cardiaque et vous permet de connaître les niveaux de saturation de l’oxygène dans le sang. Il s’agit là de la principale nouveauté par rapport au Honor Band 4. On peut ainsi lancer la détection de ce pourcentage directement depuis le bracelet pour découvrir qu’on a 98 % de saturation d’oxygène dans le sang et… ça nous fait une belle jambe.

Dommage, non seulement je n’ai pas réussi à retrouver cette mesure dans l’application Huawei Santé, mais surtout il n’est indiqué nulle part le sens de cette mesure, si c’est positif, négatif, si je peux faire quoi que ce soit pour l’améliorer ou non. Surtout, on aurait préféré que la mesure se déclenche automatiquement pendant les phases d’exercice par exemple, ce qui aurait été bien plus utile pour les sportifs. La seule chose qui semble se rapprocher est la donnée VO² Max enfouie dans les paramètres de données personnelles sur l’application. Et même là, impossible de retrouver une trace des mesures.

En dehors des fonctions liées au sport et au suivi de l’activité physique, il faut bien admettre que le Honor Band 5 est bien chiche en fonctionnalités. Certes, on peut le paramétrer pour un réveil silencieux ou pour qu’il vibre à chaque notification pour certaines applications, mais impossible de répondre directement aux messages par exemple.

Autonomie

D’après Honor, le Band 5 peut durer jusqu’à 14 jours grâce à sa batterie de 100 Mah. Dans les faits, en gardant le Bluetooth et la mesure du rythme cardiaque allumé en permanence, j’ai pu utiliser le bracelet pendant six jours avant qu’il ne tombe à court de batterie, et ce même en l’utilisant deux fois par jour pour suivre mon activité de marche pendant plus d’une heure par jour.

Pour la recharge, le Honor Band 5 utilise une petite accroche qui vient se brancher à un câble micro-USB. On notera qu’aucun bloc secteur n’est intégré. La recharge est cependant particulièrement lente avec plus de 2h pour une recharge complète branchée à un ordinateur.

Prix et disponibilité

Le Honor Band 5 a été lancé en octobre au prix de 29 euros. Il est proposé en trois coloris : bleu, rose ou noir.

En face, son principal concurrent est le Xiaomi Mi Band 4, lancé à 39 euros. On pourra également mentionner le Xiaomi Mi Band 3 encore moins cher, à 25 euros, mais sans écran couleur.

Nos photos du Honor Band 5