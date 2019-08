Lorsqu’on pense au suivi d’activité proposé par les bracelets connectés ou les applications sur smartphone, on pense d’abord au suivi du nombre de pas et éventuellement au rythme cardiaque. Désormais, Google Fit, le service de suivi de Google, va aller plus loin en analysant votre sommeil.

Il existe pléthore de services sur Android pour suivre son activité. Les constructeurs de smartphones proposent bien souvent leurs applications maison, comme Huawei Health ou Samsung Health, et des applications autonomes sont développés par des fabricants de bracelets. Mais l’une des plus intéressantes reste Google Fit. L’application de Google a en effet l’intérêt de se connecter à pléthore de services comme le suivi de vos séances de running, de votre poids ou de votre nombre de pas quotidien.

Néanmoins, une fonctionnalité de suivi de santé manquait encore à l’appel sur Google Fit : le suivi du sommeil. Google a finalement annoncé ce vendredi qu’elle arriverait grâce à une mise à jour de son application. « Connectez votre application de sommeil favorite à Google Fit et vous verrez des graphiques qui vous montreront vos modèles de sommeil à travers le temps. Vous pourrez également ajouter, éditer ou accéder à votre historique de sommeil grâce au journal », explique Google. Concrètement, il sera donc possible pour les possesseurs de bracelets connectés de synchroniser ces informations directement avec Google Fit.

Par ailleurs, alors qu’on a appris mi-juillet que Google Fit profiterait prochainement d’un thème sombre, il arrivera finalement au même moment. Dans le même billet de blog, la firme a annoncé que son application bénéficierait d’un thème sombre grâce à cette même mise à jour. Il suffira pour l’activer de passer dans les paramètres de l’application. Rappelons que la plupart des applications Google intègrent désormais un thème sombre afin d’être fin prêtes pour l’arrivée d’Android 10 Q. Le thème sombre pourra alors être géré directement par le système pour l’ensemble des applications du smartphone.

La mise à jour de Google Fit intégrant le suivi du sommeil et le thème sombre sera déployée durant la semaine prochaine.