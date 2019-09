Après Android 9.0 Pie, Google nous offre une nouvelle mise à jour majeure pour son système d’exploitation mobile. Voici toutes les nouveautés offertes par Android 10, la nouvelle version du système d’exploitation au célèbre robot vert.

2019 marque une année particulière. C’est en effet l’année où sort Android 10, plus de 10 ans après le lancement du système d’exploitation mobile. Que nous réserve cette mise à jour ? C’est ce que nous allons voir avec ce dossier.

Nouveautés de la version finale d’Android 10

Android 10 est désormais disponible officiellement en version stable, après 6 bêtas ouvertes. Voici les grandes nouveautés majeures de cette nouvelle version.

Thème sombre

Avec Android 10, Google propose enfin le fameux mode sombre pour l’interface du système. Ce mode est l’une des tendances du mobile depuis plusieurs mois et permet une lecture simplifiée de l’écran, surtout lorsqu’il fait nuit. Les fabricants proposaient déjà un mode sombre avec leurs interfaces, comme Samsung avec One UI, et c’est une bonne nouvelle que cette gestion se généralise avec Android 10. Cela devrait également motiver les développeurs d’applications à bien prendre en charge ce mode. Voici un aperçu ci-dessous. Pour l’activer, suivez-notre tutoriel.

Notez que ce thème influencera aussi certaines applications basiques comme la calculatrice ou l’agenda.

Navigation par geste revue

Avec Android 9 Pie, Google avait présenté son propre système de navigation par gestes. Cette dernière n’a pas été très bien accueillie, du fait qu’elle faisait un mélange étrange entre bouton et gestes et n’était pas très optimisée.

Sous Android 10, la navigation a été complètement revue. Elle est désormais semblable à ce que l’on connaît déjà sur les smartphones Huawei ou Xiaomi, à savoir qu’un glissement des côtés de l’écran correspond à « Précédent », un glissement du bas vers le haut retourne à l’accueil, et rester appuyé dans ce contexte ouvre le multitâche.

Live Caption et Relay, le sous-titrage automatique

La technologie de reconnaissance vocale de Google a fait un gigantesque bond en avant, nous a-t-on dit lors de la Google I/O 2019. De ce fait, de nouvelles technologies d’accessibilité sont possibles sur Android 10.

Grâce à Live Caption, le système est désormais capable d’afficher en texte n’importe quelle vidéo, n’importe quel podcast, n’importe quel message sonore. Une fonctionnalité aussi pratique pour les sourds et malentendants que pour ceux cherchant à regarder des vidéos discrètement en réunion.

If it has audio, now it can have captions. Live Caption automatically captions media playing on your phone. Videos, podcasts and audio messages, across any app—even stuff you record yourself. #io19 pic.twitter.com/XAW3Ii4xxy — Google (@Google) May 7, 2019

Ce n’est pas tout. La même technologie supporte Live Relay, une sorte d’assistant répondant au téléphone à la place des sourds et malentendants. La voix de l’interlocuteur est automatiquement traduite en texte, tandis que vous pouvez répondre en tapant au clavier avant que l’Assistant ne lise votre réponse à haute voix au téléphone.

Voilà deux technologies dont le potentiel est immense et qui en prime assurent une plus grande accessibilité d’Android.

Réponses intelligentes aux messages

Vous souvenez-vous des réponses intelligentes de Gmail ? Ces petits suggestions qui vous permettent de répondre rapidement à un message ?

Sous Android 10, il sera possible d’en profiter sur les applications de messagerie. Ainsi, lorsque vous recevez un message, une réponse automatique vous sera proposée, au même titre qu’une action particulière comme ouvrir Maps face à une adresse par exemple. Tout cela devrait accélérer considérablement votre navigation sur votre smartphone.

Un amplificateur de son intelligent

Android 10 intègre aussi des nouveautés pour les plus mélomanes. Avec Smart Amplifier, Google vous offre la possibilité d’améliorer automatiquement grâce à l’intelligence artificielle la qualité du son que vous écoutez.

Un système de réduction de bruit plus puissant est également intégré nativement.

Les patchs de sécurité passeront par le Play Store

L’un des grands problèmes d’Android est la disponibilité des mises à jour. Google a travaillé sur plusieurs mises à jour à rendre cela plus facile, et Android 10 est la mise à jour qui fait un premier grand pas en ce sens.

Les patchs de sécurité sont en effet distribués par le Google Play Store directement désormais, sans avoir besoin de l’aval des constructeurs avant cela. Qui plus est, leur installation ne demandera plus de redémarrage complet de l’appareil.

Les permissions sont plus approfondies

Le système de permissions des applications a été revu pour pouvoir accorder un contrôle plus fin aux utilisateurs. Désormais, vous pouvez choisir que la localisation soit désactivée, activée uniquement lorsque l’application la demandant est utilisée, ou constamment activée.

Les accès aux fichiers locaux sont également plus fins. Un utilisateur peut choisir de ne donner accès qu’à certains types de fichiers : photo, vidéo et/ou audio. Pour les téléchargements, les développeurs se devront nécessairement de faire appel à l’application système Téléchargement, garantissant une plus grande sécurité et protection de votre vie privée.

D’ordre général, l’accès aux données pouvant identifier un appareil (comme l’IMEI) est également plus restreint sur cette version majeure.

Optimisation pour les smartphones pliables

Google l’avait annoncé : les smartphones pliables seront bien supportées nativement par Android. Avec Android 10, nous avons un premier aperçu de la forme que cela prend.

Le fonctionnement du multitâche a été revu afin de permettre à plusieurs applications d’être facilement actives au même moment, et aux développeurs de contrôler plus finement la manière dont celles-ci s’afficheront sur un grand écran mobile une fois déplié. L’émulateur Android compris dans Android Studio permet aux développeurs de tester leurs applications en simulant l’ouverture de plusieurs types de smartphones pliables.

Fonctionnalités vues dans le code et pour les développeurs

De nouvelles bulles pour les applis de messagerie

Vous connaissez peut-être les bulles de discussion sur Facebook Messenger. Depuis longtemps, l’application utilise en effet un système de surimpression des conversations au-dessus de l’interface des autres applications. Un bon moyen de retrouver rapidement les différentes discussions en court.

Jusqu’à présent uniquement disponible sur Messenger, cette fonctionnalité serait étendue à toutes les applications de messagerie sur Android 10. C’est en effet ce qu’a découvert le site XDA Developers en affichant des bulles similaires sur Telegram. La fonctionnalité peut d’ores et déjà être activée à l’aide des commandes ADB suivantes sur Android 10 Beta 1 :

adb shell settings put secure experiment_enable_bubbles 1

adb shell settings put secure experiment_autobubble_all 1

Il s’agit cependant pour l’heure uniquement d’une expérimentation et celle-ci n’est pas vraiment visible dans la version finale d’Android 10 à sa sortie.

Le partage a été accéléré sur Android

La fonctionnalité de partage d’Android a toujours été l’un de ses points forts, mais celle-ci est jugée trop lente à démarrer depuis quelques versions.

Avec Android 10, Google lance les « Sharing Shortcuts ». Il s’agit simplement d’une nouvelle manière pour les développeurs d’indiquer au système la façon dont les partages doivent s’exécuter sur leur application et sur quel menu. Grâce à cela, le menu de partage se lance désormais instantanément.

Paramètres rapides au sein d’une application

iOS a son volet de paramètres, Android a ses paramètres rapides sur le volet de notification. Android 10 rajoute une fonctionnalité supplémentaire pour accélérer les choses.

Les développeurs peuvent en effet faire appel à un nouveau volet de paramètres directement au sein de leur application, de manière à ce que l’utilisateur n’ait pas à la quitter pour retoucher leurs paramètres. Un volet de la sorte, qui s’affiche par dessus l’application active, pourra contenir n’importe quel paramètre système comme le Wi-Fi, le mode avion, ou le contrôle du volume.

Notez par ailleurs un détail sympathique : le temps de batterie restant est désormais affiché dans le volet de notification, lorsque celui-ci est à demi ouvert.

Gestion de l’effet bokeh sur les photos

Avec Android 10, Google veut populariser son format libre « Dynamic Depth » qui permet à une image d’intégrer ses informations de profondeur. Surtout, n’importe quel développeur pourra ensuite y avoir accès.

De ce fait, n’importe quelle application pourra retoucher l’effet de flou et utiliser les informations de profondeur pour créer de nouvelles fonctionnalités. Google met également en avant le format pour la création d’images 3D et pour la réalité augmentée.

Un mode PC disponible nativement

Bien qu’il ne soit pas facilement accessible, un mode PC natif existe bien depuis la première bêta d’Android 10. Comme pour les solutions type DeX ou EMUI Desktop, il profite du DisplayPort pour refaçonner l’interface et la faire ressembler à un PC traditionnel.

De ce que l’on sait pour le moment, les applications sont librement redimensionnables, et des raccourcis peuvent être créés librement sur le bureau. Pour le reste, la fonctionnalité reste encore un peu trop jeune pour être jugée.

Personnalisation poussée de l’interface

Android 10 cache dans ses options développeurs de nouvelles options de personnalisation. Il est possible de retoucher la couleur d’accentuation du système, la forme des icônes et la police du titre et du corps du texte par défaut.

La fonctionnalité est assez proche de ce que propose l’interface OxygenOS.

Enregistrement son écran en vidéo

De nombreuses interfaces et applications permettent d’enregistrer en direct ce qu’il se passe sur son écran. Avec Android 10, cette possibilité est intégrée nativement.

Android 10 est disponible

Après 6 bêtas, la version finale d’Android 10 est désormais disponible. Celle-ci peut pour le moment être installée sur tous les smartphones Pixel. Pour cela, suivez la procédure décrite dans ce tutoriel.