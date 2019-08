Android 10 Q s’appellera en réalité Android 10. Google dit en effet au revoir aux noms de friandises pour plus de clarté. Le logo change aussi un petit peu.

Cupcake, Jelly Bean, Marshmallow, Oreo, Pie… Entre Android et les friandises, nous avons pu assister à une belle histoire d’amour qui aura duré plusieurs années. Mais cette histoire prend fin aujourd’hui, comme l’indique The Verge. Google a décidé que les futures versions de l’OS ne prendront plus le nom d’une sucrerie comme c’était le cas aujourd’hui.

Android 9 Pie était donc la dernière mouture à se faire plaisir avec une gourmandise. Son successeur s’appellera officiellement Android 10. Nul doute que beaucoup de fervents fans seront déçus par cette nouvelle, toutefois Google explique que sa décision a été motivée par une volonté de clarifier au maximum les noms des différentes mises à jour de l’OS.

Les friandises c’est bon, la clarté c’est mieux

Tout d’abord, il s’agit de faire en sorte qu’une personne non technophile puisse facilement savoir à quelle version d’Android elle a affaire. Car évoquer Nougat ou Oreo sur un smartphone ne parle pas forcément à tout le monde.

Aussi, la firme de Mountain View estime que les friandises utilisées dans les noms de version d’Android n’évoquent pas la même chose à tous les utilisateurs dans le monde. On pourrait citer l’exemple du marshmallow (Android 6) qui est une douceur très populaire en Amérique du nord — avec ce cliché de la guimauve grillée autour d’un feu de camp –, mais celle-ci n’a pas la même connotation dans d’autres régions du globe.

À cela s’ajoute le fait que la prononciation des noms peut largement varier en fonction des pays et de la langue maternelle de chaque individu.

Au-delà de ces arguments de clarification, et pour être un peu mauvaise langue, on peut aussi supposer que Google n’avait tout simplement pas d’idée de nom de friandise commençant par un Q.

Nouveau logo

Ce changement de stratégie s’accompagne aussi d’un nouveau logo pour Android. Comme vous pouvez le constater, on reste sur les mêmes bases qu’auparavant, mais la couleur change un peu, ainsi que la police d’écriture. Le bugdroid est toujours de la partie, sauf que seule la partie supérieure de sa tête est visible.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Google explique que « le robot est ce qui rend Android spécial. Il le rend humain, amusant et accessible ».

En attendant, Android 10 — eh oui il faudra s’habituer à l’appeler comme ça — s’est doté de son premier patch de sécurité. Vous pouvez toujours consulter notre dossier concernant les nouveautés confirmées et attendues sur Android 10 tandis que la liste des smartphones compatibles est disponible ici.