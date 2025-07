Android 16 va résoudre le plus gros problème des photos HDR sur smartphone

Vous pourrez bientôt ajuster la luminosité des photos et vidéos HDR sur votre smartphone grâce à cette future fonctionnalité d’Android 16.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Vous avez déjà surement été dans ce cas de figure : en consultant des photos dans votre galerie ou même sur Instagram, certaines d’entre elles sont bien plus lumineuses que les autres sur votre écran.

Ces photos, prises en HDR ou Ultra HDR, viennent avec leurs propres métadonnées et s’affichent très différemment des photos classiques en SDR. L’expérience n’est pas des plus agréables de nuits alors même qu’elles s’affichent en pleine luminosité pour vous éblouir.

Heureusement, Android 16 va venir au secours de vos yeux avec une nouvelle fonctionnalité pour adapter la luminosité des contenus HDR.

La luminosité des photos HDR enfin contrôlée sur Android

Cette nouvelle option, repérée par Android Authority, a été ajoutée au Canal Canary d’Android 16. Accessible dans les paramètres d’affichage, elle permet d’ajuster la luminosité globale des contenus HDR, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos.

Cela vous permettra de mitiger les trop grosses différences de luminosité entre les contenus SDR et HDR. Gardez en tête que l’intérêt du HDR réside, entre autres, dans sa plus sa plage dynamique, il est donc normal que les photos et vidéos soient plus lumineuses.

Vous pouvez tester cette nouvelle fonctionnalité en faisant tourner la version Canary d’Android, qui intègre des mises à jour expérimentales et instables en attendant leur déploiement global.