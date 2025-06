Google va permettre à Android 16 de vous laisser gérer plus intelligemment le HDR

Google travaille à l’intégration, dans Android 16, d’un nouveau réglage permettant de gérer plus finement le HDR. Repérée dans Android 16 QPR1, cette fonction devrait permettre d’éviter les problèmes de changements brutaux de luminosité lors de la lecture de contenus HDR.

Le Google Pixel 9A, pour illustration // Source : Frandroid

Outre plusieurs changement d’interface, l’arrivée d’Android 16 sur nos smartphones devrait apporter une solution efficace aux changements brutaux (et surtout non sollicités) de luminosité lors de la lecture de contenus HDR. On apprend en effet d’Android Authority que Google travaille à l’intégration (dans les paramètres d’affichage) d’un nouveau réglage sobrement baptisé « Luminosité HDR améliorée ».

Découvert dans Android 16 QPR1, ce dernier comprendra à la fois un bouton pour désactiver complètement le support HDR et un curseur pour ajuster cette fois l’intensité de l’effet HDR.

L’objectif ? Permettre de contrôler la quantité de luminosité que l’on souhaite allouer à un contenu HDR lorsqu’il est affiché sur l’écran d’un appareil Pixel (au moins dans un premier temps).

Éviter le coup du « plein phare », soudain et brutal, notamment en pleine nuit…

Comme le souligne Android Authority, ce contrôle est possible car le mode d’affichage HDR améliore justement les images et les vidéos prises en charge… en augmentant leur luminosité et en élargissant ainsi leur gamme de couleurs et leur clarté.

Le revers du HDR sur smartphone est justement lié à cette hausse de la luminosité, qui peut s’avérer pénalisante dans certaines situations. Si vous tombez par exemple sur un média HDR en pleine nuit, votre téléphone peut automatiquement augmenter sa luminosité pour afficher le contenu correctement. En vous brulant les rétines au passage.

Source : Android Authority

C’est précisément ce genre de situations que le réglage bientôt proposé par Google cherche à prévenir, en vous permettant de couper le HDR ou d’abaisser le seuil maximal de luminosité auquel il peut avoir accès sur votre smartphone.

Notons néanmoins que cette solution n’a rien d’une nouveauté à proprement parler dans l’univers mobile. Elle est en effet déjà proposée par Samsung depuis One UI 7 (surcouche d’Android 15).

Si vous avez un appareil Galaxy équipé de One UI 7 ou de One UI 8, vous avez donc déjà accès à une fonction équivalente.