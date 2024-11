Vous n’aurez plus à vous loguer à vos apps en changeant de smartphone Android

Google veut encore plus simplifier le passage d’un smartphone à un autre en connectant directement tous les comptes de l’utilisateur.

L’objectif de Google est de satisfaire les utilisateurs d’Android qui changent régulièrement de smartphone. Il se base sur les habitudes américaines où 40% des personnes basculent d’un appareil à un autre une fois par an.

Restaurer les informations d’identification, ou Restorte Credentials en anglais, sera la nouvelle fonction d’Android qui permettra de basculer automatiquement ses informations de connexion aux applications d’un appareil à un autre. En pratique, lors de la migration de ses données, seront aussi transportées les identifiants et mots de passe.

Restore Credentials // Source : Google

Avec cela, plus besoin d’ouvrir les applications une à une pour s’y reconnecter, au risque d’en oublier des plus secondaires au passage. Dès son arrivée sur son nouveau téléphone, on reçoit directement les nouvelles notifications de ses applications.

Sécurisé par une clé de sécurité en locale ou en ligne

Côté sécurité, comment ça se passe ? Et bien les développeurs doivent implémenter un agent de sauvegarde dans leurs applications pour déployer une clé de restauration. Celle-ci peut être stockée localement ou en ligne pour les applications qui appuient leurs sauvegardes sur le cloud, comme WhatsApp, par exemple.

Restore Credentials // Source : Google

Lors du passage d’un smartphone à un autre, les clés de restaurations transitent avec les données pour rendre un système clé en main à l’utilisateur.

Attention, si l’on se déconnecte d’une application, sa clé de restauration est automatiquement supprimée pour des raisons de sécurité.

La fonctionnalité de restauration des informations d’identification s’inscrit parfaitement dans les innovations portées par Google pour simplifier le transit entre les appareils Android. On a en exemple récent l’option de transfert des données après migration. Déjà fonctionnelle sur les Pixe 9, cette nouveauté sera prochainement déployée sur d’autres systèmes basés sur Android et permettra d’aller piocher des données sur un ancien appareil a posteriori.