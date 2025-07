Google Pixel Watch 4 : les prix se dévoilent avant l’annonce, avec une bonne nouvelle en prime

Avant même la présentation des nouvelles Pixel Watch 4, le leaker français Billbil-kun a mis la main sur la grille tarifaire des prochaines montres de Google.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est le 20 août prochain que Google devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de produits. Si l’on attend bien évidemment les nouveaux smartphones Pixel 10, le constructeur devrait aussi dévoiler sa prochaine montre connectée, la Google Pixel Watch 4.

À un mois de la présentation officielle de la nouvelle montre, on en a cependant déjà beaucoup appris sur ses caractéristiques et son design. Désormais, c’est au tour de la grille tarifaire française de se faire connaître.

En effet, pour le site Dealabs, le leaker français Billbil-kun indique avoir mis la main sur les prix de la prochaine Google Pixel Watch 4. Comme l’an dernier, la montre devrait être déclinée en deux tailles (41 et 45 mm) et deux connectivités (Wi-Fi ou Wi-Fi + 4G).

Selon lui, voici les prix auxquels devrait être lancée la Pixel Watch 4 :

Google Pixel Watch 4 41 mm Wi-Fi : 399 euros

Google Pixel Watch 4 45 mm Wi-Fi : 449 euros

Google Pixel Watch 4 41 mm 4G : 499 euros

Google Pixel Watch 4 45 mm 4G : 549 euros

Il s’agit en fait précisément des mêmes prix que pour les Google Pixel Watch 3 et Google Pixel Watch 3 XL lancées l’an dernier par Google. Une bonne nouvelle pour le portefeuille sachant que Google ne compterait donc pas augmenter ses prix malgré une hausse générale des tarifs dans le domaine de l’électronique.

Des caractéristiques très proches de la Pixel Watch 3

Il faut dire que la Pixel Watch 4 ne devrait pas apporter énormément de nouveautés matérielles par rapport au précédent modèle.

La Google Pixel Watch 4 // Source : OnLeaks et 91Mobiles

En effet, le design devrait être sensiblement identique tandis que le processeur devrait être identique. Seule l’autonomie pourrait être légèrement revue à la hausse, mais sans que cette amélioration soit significative.

On en saura plus sur la Google Pixel Watch 4 lors de sa présentation officielle lors de l’événement Made by Google prévu le 20 août prochain.