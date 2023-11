Sur Android 14, Google Messages va améliorer sérieusement vos photos

Introduit avec Android 14, le format Ultra HDR s'invite aujourd'hui dans Google Messages, pour vous permettre d'envoyer des photos de meilleure qualité... mais seulement avec certains smartphones.

Google a introduit la fonction Ultra HDR en mai 2023 à l’occasion de la présentation officielle d’Android 14. Ce nouveau format photo a des qualités nettement supérieures au rendu SDR, notamment en termes de détails dans les hautes lumières et zones d’ombres, mais aussi de colorimétrie.

Depuis la sortie des smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, l’Ultra HDR a été implémenté dans Google Photos ainsi que Google Chrome. Et il semblerait que la firme ait aussi ajouté le support du format au sein de son application de messagerie, Google Messages.

Envoyer des photos Ultra HDR par Google Messages

La nouvelle nous vient une nouvelle fois des fins observateurs de chez TheSpAndroid (via Android Authority). Google Messages semble désormais supporter l’envoi d’images au format Ultra HDR via le protocole RCS.

Ainsi, il est maintenant possible d’envoyer des fichiers de type JPEG_R, qui intègrent une carte de gain (gain map) permettant à l’image de s’adapter à chaque appareil : sur un smartphone supportant l’Ultra HDR, l’image sera affichée en HDR, mais si l’appareil ne supporte que le SDR, alors c’est dans ce format que l’image s’affichera.

Selon AssembleDebug, les images envoyées conservent les différentes métadonnées de la carte de gain, même après compression par Google Messages. On peut donc s’attendre à des images plus belles, mais aussi un peu plus légères, même après avoir été transférées par RCS.

Tout le monde ne pourra cependant pas voir la différence : actuellement, seuls les smartphones Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a et les Pixel 8 et 8 Pro chez Google, ainsi que les Samsung Galaxy S23 et le futur Galaxy S24 prennent en charge l’Ultra HDR, à la fois pour la capture et le visionnage de photos. Mais on espère qu’il arrivera dans d’autres modèles à l’avenir.