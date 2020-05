Les smartphones Samsung profitent des French Days pour s’afficher à petit prix

Vous aviez dans l'idée de vous offrir un smartphone estampillé Samsung pendant les French Days ? C'est votre jour de chance, car la majorité des smartphones du constructeur coréen parus au court de l'année 2019 sont tous en promotion !

Les smartphones Samsung sont très populaires, mais ce ne sont pas forcément les plus abordables du marché à leur sortie. C’est pourquoi il est souvent préférable de prendre son mal en patience et d’attendre un peu plus de temps pour trouver la bonne promotion.

Ce moment est justement arrivé avec les French Days de 2020, où l’on retrouve la majorité des smartphones Samsung de l’année 2019 avec une forte réduction sur leur prix d’origine. Voici les offres en un clin d’œil :

Le détail de chacune des offres citées est disponible à lire un peu plus bas.

Samsung Galaxy A50

Le Samsung Galaxy A50 est un smartphone milieu de gamme de très bonne facture. Il intègre un écran Super AMOLED de 6,4 pouces bien calibré et propose une puissance encore suffisante en 2020 grâce à son Exynos 9610 qui répond à la majorité des besoins, même les jeux 3D. Même sa polyvalence en photo avec son capteur 25 + 8 + 5 mégapixels pourrait vous étonner. C’est également un modèle d’autonomie avec sa batterie de 4 000 mAh, pour tenir environ 2 jours selon l’utilisation.

N’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A50 pour en savoir plus.

En bref

Le capteur d’empreintes sous la dalle Super AMOLED

La polyvalence de son appareil photo

Son autonomie confortable

Au lieu de 349 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui disponible à seulement 269 euros à l’occasion des French Days sur Cdiscount.

Samsung Galaxy A70

Contrairement au modèle précédent, ce Samsung Galaxy A70 voit les choses en plus grand. Sa dalle Super AMOLED passe à 6,7 pouces et sa puissance est propulsée par le SoC Snapdragon 675 de Qualcomm (avec 6 Go de mémoire vive). Une configuration qui lui permet tout simplement de lire les jeux 3D dans de meilleures conditions graphiques qu’avec le A50. De plus, il est même plus autonome avec une batterie de 4 500 mAh. La qualité photo ne change en revanche pas énormément entre les deux modèles.

N’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A70 pour en savoir plus.

En bref

Une large dalle Super AMOLED

Des performances au-dessus du Galaxy A50

Une autonomie exemplaire avec sa batterie de 4 500 mAh

Au lieu de 409 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A70 est aujourd’hui disponible Samsung Galaxy A70 à 299 euros au lieu de 409.

Samsung Galaxy S10e

Le Samsung Galaxy S10e est un smartphone compact. Son écran Dynamic AMOLED et borderless ne s’étend que sur une diagonale de 5,8 pouces pour faciliter l’usage à une main. Il est également puissant avec son Exynos 9820 (comparable plus au moins au Snapdragon 855) et même doué en photo avec son double capteur 16 + 12 mégapixels. Le seul bémol vient de son autonomie qui peine à tenir toute une journée à cause de sa petite batterie de seulement 3 100 mAh.

Pour encore plus de détails, vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

En bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Une partie photo convaincante malgré une moindre polyvalence

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à seulement 404 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve également à 429 euros à l’occasion des French Days sur Electro Dépôt.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est le smartphone le plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’un stylet. Et même si ce dernier n’est pas aussi performant qu’avec un Note 10 classique, on apprécie tout de même son utilisation. Le Note 10 Lite intègre un bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces et confère d’ailleurs une autonomie digne de la gamme Note avec sa batterie de 4 500 mAh. Il n’est en revanche pas aussi puissant qu’un nouveau smartphone premium, puisqu’il embarque l’Exynos 9810 qui équipait les Galaxy S9 et S9 Plus.

Voici notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Lite pour en savoir plus.

En bref

Le combo S Pen + One UI

L’écran AMOLED de bonne qualité

L’autonomie confortable avec 4 500 mAh

Au lieu de 609 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est disponible à seulement 404 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve également à 449 euros à l’occasion des French Days sur Boulanger.

Samsung Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique de l’ancien fleuron coréen. Il intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (compatible HDR 10+) et offre une grande puissance grâce à l’Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il s’exprime merveilleusement bien en photo grâce à son triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels, où polyvalence et qualité ne font qu’un. De plus, son autonomie se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 400 mAh (compatible charge rapide et sans fil).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S10.

En bref

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

Au lieu de 909 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10 est disponible à seulement 494 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On le trouve également à 549 euros à l’occasion des French Days sur Boulanger.

Samsung Galaxy Note 10

Le Samsung Galaxy Note 10 représente actuellement la version la plus aboutie du smartphone équipé d’un stylet pour le constructeur coréen. Il est propulsé par le SoC Exynos 9825, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Son écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces est par ailleurs digne du savoir-faire du géant coréen dans le domaine. Du côté de la photo, il s’équipe d’une la triplette de capteur 12 + 16 + 12 mégapixels, aussi qualitative que polyvalente. Malheureusement, l’autonomie est un peu juste avec une batterie de 3 500 mAh. Oui, on attend mieux de la gamme Note !

Pour en savoir plus, lisez notre test complet Samsung Galaxy Note 10.

En bref

La puissance de l’Exynos 9825

La polyvalence de l’appareil photo

Les fonctionnalités liées au stylet, le S Pen

Au lieu de 959 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 est disponible à seulement 584 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

à seulement 649 euros à l’occasion des French Days chez Darty. On trouve également le Note 10 Plus à 799 euros au lieu de 1 109.

