Free Mobile utilise énormément la bande des 700 MHz pour son réseau 4G. Problème : tous les smartphones ne sont pas compatibles, et se priver de cette dernière revient à brider ses débits. Quels sont les meilleurs smartphones compatibles 4G 700 MHz, qu’est-ce cette bande et pourquoi c’est important ? Suivez ce guide.

Depuis 2016, les opérateurs mobiles sont autorisés à exploiter la bande-fréquence de 700 MHz. Tous les opérateurs ont acheté le droit de l’utiliser, mais très peu ont choisi de réellement l’exploiter. Sur 7550 antennes en service comptabilisées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Free Mobile en possède 6345 soit 87% du parc. Bouygues prend la grande majorité du reste avec un peu plus de 1000 antennes.

Opérateur Antennes 700 MHz en service (au 1/07/19) Antennes 700 MHz autorisées (au 1/07/2019) Nouvelles antennes mises en service vs mois précédent Bouygues 1065 1914 38 Free Mobile 6345 10761 543 Orange 127 761 40 SFR 13 186 11 Total 7258 13622 632

Le faible investissement des opérateurs historiques est aussi flagrant quand on observe le rythme de déploiement des nouvelles antennes. Là encore Free Mobile effectue plus de 80% des mises en service comme le montre le tableau ci-dessus. Bref, si vous êtes chez Free Mobile et que vous voulez avoir l’assurance d’une couverture aussi large que possible de profiter des meilleurs débits, il faut posséder un smartphone compatibles. On vous donne tous les détails plus bas, mais en attendant, voilà nos recommandations de smartphone.

La bande de 700 MHz (B28), qu’est-ce que c’est ?

La bande de 700 MHz, ou plus précisément la bande B28 qui est utilisée en France, était autrefois dévolue à la TNT. Souvenez-vous, c’était la télévision avant qu’elle n’arrive par internet sur vos box. Le transfert vers le mobile s’est fait petit à depuis fin 2017 et s’est d’ailleurs terminé tout récemment, en juin 2019. L’ARCEP (le gendarme français des télécommunications) a autorisé et effectué ce transfert parce qu’elle bien plus adaptés au mobile.

Les fréquences de la bande de 700 MHz sont familièrement appelées « fréquences en or ». On vous épargne les raisons techniques, mais il faut retenir qu’à ces fréquences, les ondes ont une meilleures portée et traversent mieux les bâtiments. C’est idéal en milieu urbain. Or ce sont des zones que l’on veut couvrir en priorité quand on déploie son réseau puisque c’est ici que la rentabilité se trouve. Pas étonnant que Free ait investi massivement.

Il faut également savoir que toutes les bandes 700 MHz ne sont pas B28. C’est bien le numéro qui fait foi. La B17 est par exemple elle aussi sur les 700 MHz, mais n’est pas utilisée en France. Quand on parle de bande des 700 MHz on parle en réalité d’un spectre qui s’étend de 699 MHz à 803 MHz. La France n’utilise que les fréquences allant de 703 à 733 pour l’upload et de 758 à 788 MHz pour le download. Free Mobile possède 10 MHz duplex de 723 à 733 MHz et de 778 – 788 MHz.

La bande de 700 MHz en France

Cela ne concerne pas directement le guide ici présent, mais la bande de 700 MHz sera aussi utilisée pour la 5G. Avec la bande des 800 MHz, elles sont les seules considérées aujourd’hui comme « 5G Ready » par l’ANFR. Les autres bandes déjà installées (1800 et 2600 MHz) pourront être réutilisées plus tard. Cela ne veut pas nécessairement dire que Free aura un avantage sur ses concurrents car ils possèdent tous plus de 10 000 antennes 800 MHz alors que le trublion n’en a… aucune.

Pourquoi ai-je besoin d’un smartphone compatible ?

On l’a vu plus haut, la bande de 700 MHz a des avantages naturels dont il serait bête de se priver. Mais surtout, ne pas pouvoir recevoir la B28, c’est tout simplement se priver d’une bande. Or, si Free ne dispose que de celle-ci dans la zone ou vous trouvez vous basculez sur le réseau 3G d’Orange en itinérance dont les débit sont bridés à 768 Kb/s depuis le 1er janvier 2019, puis à 384 Kb/s en 2020. Forte heureusement, Free Mobile couvre désormais 93% de la population en 4G selon l’ARCEP.

L’autre problème est celui de la 4G+ ou LTE-A. Cette technologie suppose l’agrégation de plusieurs fréquences pour fournir un meilleur débit : Free ne possédant des antennes que sur les bandes de 700, 1800 et 2600, il faut impérativement posséder un smartphone compatible 700 MHz pour profiter du débit théorique de 325 Mb/s, sans quoi on passe à 220 avec deux bandes, ou 150 sur une seule.

Prosaïquement, cela veut simplement dire que si votre téléphone n’est pas compatible 700 MHz, votre débit 4G est potentiellement bridé.

Les meilleurs smartphones compatibles B28

Pour savoir si un smartphone est pleinement compatible il suffit de regarder s’il supporte la bande 28 (B28), rien de plus simple. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones prenant en charge toutes les bandes-fréquences utilisées par Free.

Les smartphones premiums

De manière générale, les téléphones premiums disposent de la bande de 700 MHz. La raison est assez simple : son support implique l’utilisation un modem plus onéreux pour la prendre en charge. Le surcoût est faible, cela ne pose donc aucun soucis sur produits premiums où les marges sont plus confortables. Et puis cela ferait vraiment mauvais genre de proposer un smartphone autour de 1000 euros sans la compatibilité. Voici nos conseils pour ce segment de marché.

Les Galaxy S10 et S10+

Plus besoin de présenter les derniers flagships de Samsung. Les Galaxy S10, S10+ et S10e embarquent tous le SoC Exynos 9820 dont le modem est supporte toutes les bandes-fréquences. Vous êtes couverts. Par ailleurs, la gamme possède toutes les qualité que l’on attend de terminaux premium en ce milieu d’année 2019 : performances, triple capteur photo de haute de volée, écran Dynamic Amoled de 6,1 (S10) ou 6,4 pouces (S10+) et enfin un design ravageur. Vous pouvez y aller les yeux fermés.

Huawei P30 Pro

Beaucoup de bruit pour rien cette affaire Huawei. Maintenant que le cyclothymique président américain a fait marche arrière, on peut à nouveau recommander sans réticence le plus haut de gamme des smartphones Huawei : Le P30 Pro. Géant des Télécom en Chine, Huawei est évidemment au point sur les modems. Sans surprise son P30 Pro supporte la B28.

Grand écran Amoled de 6,47 pouces, performant processeur HiSilicon Kirin 980 mais aussi et surtout module photo à quatre capteurs. Il permet de prendre des clichés impressionnants, en grand-angle d’une part, avec un zoom optique 5x d’autre part et même un zoom hybride 10x quasiment sans perte. Il brille également par son autonomie avec une batterie de 4200 mAh. Soyez en revanche prévenu, le P30 Pro est un téléphone un peu plus imposant que la moyenne.

Les iPhone XS

Apple couvre aussi toutes les bandes avec ses iPhone XS et XS Max. D’année en année, Apple arrive encore et toujours à proposer des smartphones irréprochables à bien des égards. L’iPhone XS, c’est tout ce qu’Apple sait faire de mieux, performances, écran Oled, Face ID, de superbes photo et bien sûr iOS. Le taux dans un format 5,8 pouces (iPhone XS) ou 6,2 pouces (iPhone XS Max).

Les smartphone haut de gamme

Là encore, sur les smartphones haut de gamme, il n’y pas trop de soucis à se faire sur le présence de la B28. Notamment parce que ces smartphones utilisent les dernières puces de Qualcomm.

OnePlus 7 Pro

Le OnePlus 7 Pro est LE vrai nouveau OnePlus de la première moitié de 2019. Smartphone de rupture de la firme chinoise avec son écran incurvé et son caméra frontale « pop-up », et un écran Amoled à 90 Hz pour des animation en toute fluidité, sans oublier l’ultra performant Snapdragon 855 et le modem qui va avec. On finira avec le triple capteur photo, qui malheureusement n’est pas aussi bon qu’on aurait pu l’espérer.

Samsung Galaxy S10e

Le Galaxy S10e possède la même base technique que ses grands-frères, la B28 est donc bien présente, tout comme l’écran dynamic Amoled, mais en plus petit. 5,8 pouces, c’est assez pratique pour l’utiliser à une main. En réalité, la seule vrai concession que Samsung fait est la suppression du capteur photo grand-angle. Vous perdez en polyvalence, mais les clichés restent d’excellente facture.

Xiaomi Mi 9

Le Mi 9 est le flagship 2019 de Xiaomi utilise lui aussi un snapdragon 855, on retrouve donc la B28. lancé à 499 euros, c’est une bête de courses qui coches toutes les cases d’un haut de gamme, mais moins cher. Il fait évidemment quelques concessions – sur la photo notamment – mais l’ensemble reste très satisfaisant pour ce smartphone qui fait la liaison entre le haut de gamme et le milieu de gamme.

Les smartphones milieu de gamme

Sur les gammes supérieures les meilleurs smartphones 700 MHz sont simplement les meilleurs smartphones « tout court » car ils disposent à peu près tous de la bande. Sur le milieu de gamme : la B28, c’est pas automatique. C’est par exemple le cas des Galaxy A40 et A50 qui manquent à l’appel.

Pixel 3a

Le Google Pixel 3a est la version moins onéreuse du Pixel 3. Son principale argument est évidemment sa partie photo particulièrement impressionnante dans cette gamme de prix. Vous avez en plus de belles performances, un design très sympa et bien évidemment un Android pur comme de l’eau de roche puis toutes les mises à jour qui vont suivre. Un très bon choix à 400 euros.

Xiaomi Mi 9T

Le titre de notre test du Mi 9T est on ne peut plus clair : « la nouvelle référence du milieu de gamme« . Tout simplement. Le Mi 9T est un smartphone qui en fait beaucoup et à prix modéré. On apprécie particulièrement sa caméra avant « pop-up » qui le permet d’adopter une dalle sans encoche pour un produit presque totalement borderless. Bien sûr, tout le reste suit.

Les smartphones entrée de gamme

En entrée de gamme, le choix est simple. Deux smartphones se partagent le segment indiscutablement. Le Galaxy A10 ne supporte pas la bande des 700 MHz. Il reste donc le…

Xiaomi Redmi Note 7

Vous cherchez un smartphone à moins de 200 euros ? Ne cherchez pas, le Redmi Note 7 s’impose. C’est simple, c’est net. C’est aujourd’hui le meilleur ensemble que l’on puisse trouver dans ce segment de prix. Un « no brainer ».