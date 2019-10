Introduction

Après l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro Max, voici notre avis sur l'iPhone 11 Pro. C'est le plus compact, 5,8 pouces, des trois modèles. Nous l'avons utilisé 15 jours avant de vous livrer notre verdict. Si vous vous apprêtez à dépenser au moins 1 129 euros, bonne lecture !

Note : Etant donné que le test de l’iPhone 11 Pro Max a été posté avant celui du 11 Pro, nous vous encourageons à lire le test du 11 Pro Max pour retrouver nos conclusions concernant les performances, le logiciel et la qualité de l’écran.

Nous vivons l’âge d’or des smartphones, les améliorations apportées aux smartphones chaque année sont loin d’être sismiques. Les appareils qui ont deux ans restent à la mode et sont encore capables de tenir tête aux nouveaux arrivées. Regardez l’iPhone X ou encore le Samsung Galaxy S9 : ils font tout tourner, profitent des dernières mises à jour d’OS et sont encore de bons photophones. Seule l’autonomie peut faire défaut. Bref, difficile de créer la révolution dans ce secteur, à moins de prendre des risques qui ne payent pas autant que l’on pourrait le parier.

Fiche technique

L’iPhone 11 Pro dispose d’un tout nouveau système de caméras, d’une autonomie plus importante et d’un écran amélioré. Notons que ce sont également les différences les plus importantes entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.

Modèle Apple iPhone 11 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 11 Pro Max Version de l'OS iOS 13 iOS 13 iOS 13 Taille d'écran 6.1 pouces 5.8 pouces 6.5 pouces Définition 1792 x 828 pixels 2436 x 1125 pixels 2688 x 1242 pixels Densité de pixels 326 ppp 458 ppp 458 ppp Technologie LCD OLED OLED SoC A13 Bionic A13 Bionic A13 Bionic Puce Graphique (GPU) Apple GPU Apple GPU Apple GPU Mémoire vive (RAM) 4 Go 4 Go 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go 128 Go, 64 Go, 256 Go 64 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Non Non Non Batterie 3110 mAh 3046 mAh 3969 mAh Dimensions 75.7 x 150.9 x 8.3mm 71.4 x 144 x 8.1mm 77.8 x 158 x 8.1mm Poids 194 grammes 188 grammes 226 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune Noir, Argent, Or, Vert Noir, Argent, Or, Vert Prix 781€ 1129€ 1229€ Fiche produit | Test Fiche produit Fiche produit | Test

L’année dernière, l’iPhone XR a connu un succès inattendu. Toute l’attention des fans d’Apple s’est tournée vers le XS (Max), mais en réalité, de nombreux utilisateurs ont choisi le XR. Cette année, la tentation d’opter pour le modèle d’entrée de gamme est encore plus grande, car le nom est identique. En tant qu’acheteur peu méfiant, vous avez immédiatement l’idée que vous obtiendrez à peu près la même chose, mais pour quelques centaines d’euros de moins. Si j’étais un utilisateur normal, probablement que je me dirigerai vers un iPhone 11 dans une des nouvelles couleurs.

Design et ergonomie

L’iPhone 11 Pro a une apparence similaire à celle de l’ iPhone XS. Le plus gros changement concerne la caméra supplémentaire à l’arrière et le fait que les objectifs de la caméra sont disposés légèrement différemment. Au lieu d’une rangée soignée avec deux objectifs, vous avez maintenant un carré un peu en désordre, avec des objectifs décalés.

Franchement, je m’attendais à quelque chose de vraiment moche en me basant sur les photos qui avaient été publiées avant l’annonce. En main, vous vous y habituez. Ce n’est pas moche, mais pour être honnête, je pense qu’Apple aurait pu la concevoir bien mieux.

À l’avant, l’appareil est resté le même : une surface noire avec une encoche en haut, qui est tout aussi grande qu’auparavant. Cependant, l’identification des visages avec Face ID a été améliorée : selon Apple, cela fonctionne plus rapidement et sous un angle plus large. En pratique, cependant, nous n’avons pas remarqué beaucoup de différence, en tout cas ce n’est pas une raison de mettre à jour un iPhone X. En bas, il y a toujours une connectique Lightning et les boutons et les trous des haut-parleurs sont au même endroit.

Apple n’a pas encore opté pour l’USB-C et c’est ennuyant. Si vous avez déjà un iPad Pro 2018, vous aurez deux connectiques différentes. C’est vrai qu’en conservant la connectique Lightning, vos accessoires continuent de fonctionner. Mais Apple fera probablement la transition un jour et à mon avis, c’était le bon moment.

Comparaison entre l’iPhone 11 Pro et le 11 Pro Max

Les finitions du matériau à l’arrière ont changé : le dos est en verre mat. L’avantage de la finition mate est que vous ne voyez pas les traces de doigts gras facilement. Un avantage supplémentaire du dos mat est que vous ressentez immédiatement le devant et le dos de l’appareil dans votre poche. C’est appréciable : je sors beaucoup moins souvent l’appareil de ma poche dans le mauvais sens.

Écran, logiciel et performances

Concernant l’écran, le logiciel et les performances, nous vous renvoyons vers le test de l’iPhone 11 Pro Max. Notez cependant que l’on a vraiment une diagonale d’écran beaucoup plus compacte sur l’iPhone 11 Pro, 5,8 pouces (6,5 pouces pour le 11 Pro Max). Le smartphone est donc plus agréable à une main, c’est également plus agréable de le loger dans une poche de jean avec ses dimensions réduites.

Photos et vidéos

Avec l’iPhone 11 Pro, tout tourne autour de la caméra, car c’est là que se trouvent les plus grandes innovations. Un choix logique d’Apple, car il reste encore beaucoup à faire. Et je dois l’avouer ce nouveau système de caméras de l’iPhone 11 Pro ramène Apple au premier plan en matière de photographie. Mais l’avance d’Apple est petite. Peut-être que Google va bientôt nous surprendre avec le Pixel 4.

En même temps, je dois également admettre que l’interface de la caméra est devenue un peu plus compliquée à cause de tous ces extras. Ceci s’applique également aux possibilités de retouche après la prise de photo. En plus des filtres et des fonctions basiques, il existe maintenant beaucoup plus d’options qui peuvent rendre cette application photo autrefois si simple un peu déroutante.

Au final, vous avez donc un zoom optique 0,5x, 1x et 2x à votre disposition. Par rapport à un équivalent en appareil photo, vous avez un objectif de 13 mm, 26 mm et 52 mm dans votre poche, sans avoir à jongler maladroitement avec les objectifs.

L’ultra grand-angle

La nouveauté la plus remarquable sur les iPhones 11 est l’objectif à ultra grand angle (0,5x). L’utilisation de ce mode est simple et transparente : vous pincez vers l’extérieur pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également basculer dans ce mode lorsque vous êtes en mode grand angle (1x), on vous dévoile un cadre élargi visible à travers l’interface de capture.

Attention au cadrage : on a vite fait de laisser un morceau de doigt tellement c’est large. Si vous n’avez jamais eu un smartphone Android avec un ultra grand-angle, vous allez être surpris et rapidement séduit par ce type de caméra. Personnellement, j’ai découvert ça avec le LG G5. La caméra ultra grand-angle peut néanmoins vous amener à faire des erreurs : ce n’est pas stabilisé (pas top pour les vidéos), ça manque de piqué et c’est une caméra beaucoup moins lumineuse (ƒ2.4) que la caméra grand-angle.

La perspective génère des déformations, mais cela permet d’obtenir des clichés uniques, bien que les photos manquent de détails. Je vous conseille de forcer une perspective plus oblique et de jouer sur les points de fuite, vous pouvez également inclure un élément net en premier plan. Malgré ses défauts, l’ultra grand-angle devient rapidement très pratique pour capturer des scènes, mais ne vous concentrez pas sur les détails des photos capturées.

Le mode basse luminosité

Les nouveaux iPhones ont également un nouveau mode pour prendre des photos en basse lumière. Une fois que l’appareil photo a détecté qu’une scène est très sombre, il vous active automatiquement ce mode. Sur le Pixel 3, le fonctionnement est différent : en mode automatique on vous le propose si cela est nécessaire, mais cela nécessite une action de la part de l’utilisation, sinon vous pouvez l’activer manuellement tout à gauche des modes dans le menu.

Le résultat est que les photos prises en basse lumière sans flash ont un aspect plus clair et naturel. Ce mode nuit consiste également à une pause plus longue : jusqu’à 10 secondes pour une prise de vue avec la main et jusqu’à 30 secondes lorsque le smartphone est sur un trépied. Si vous bougez trop, l’iPhone vous alerte immédiatement. C’est pratique et simple à prendre en main. En plus d’un rendu plus naturel, j’ai remarqué que généralement l’iPhone 11 Pro préservait beaucoup plus de détails que le Pixel. Le mode nuit de l’iPhone 11 Pro semble donc plus efficace que le mode Night Sight du Pixel 3.

Notez que les deux photos de comparaison ont été réalisées dans un environnement très sombre en pleine nuit.

Le mode Portrait

Le mode Portrait de l’iPhone 11 Pro est convaincant, il utilise toujours le mode 2x pour un rendu de type 50 mm. Vous pouvez également l’utiliser avec le mode 1x, mais le résultat est moins intéressant avec cette focale.

Le résultat n’est pas parfait, en particulier avec le découpage des cheveux ou de certaines formes, néanmoins les clichés ont beaucoup de détails que sur le mode portrait d’autres modèles de smartphones : en particulier au niveau du grain de la peau qui est plus réaliste.

C’est un mode que j’utilise très souvent, il donne du relief aux photographies et permet de mettre en valeur un élément précis. Dans la galerie ci-dessous, vous pourrez observer un mélange de modes et de caméras, il y a au moins une photo réalisée avec le mode portrait.

Que penser de l’iPhone 11 Pro en photographie ?

Alors que penser de l’iPhone 11 Pro en photographie ? Ce n’est pas simple de juger un smartphone en photographie. Il y a des évolutions matérielles et logicielles qui amènent de gros changements d’une génération à une autre. Par exemple, Apple a clairement revu le mode Smart HDR de son iPhone 11 Pro. Ce dernier aplatit de manière anormale les images en augmentant les ombres et en atténuant les reflets, tout en saturant les blancs. Au final, on perd énormément en détails à cause du lissage et de la réduction du bruit. Mais c’est encore pire chez d’autres marques.

L’iPhone 11 Pro reste un des meilleurs élèves, et nous n’avons pas encore découvert le mode Deep Fusion qui devrait améliorer sensiblement le rendu de certains clichés. J’apprécie le rendu beaucoup plus naturel, que cela soit en mode basse luminosité ou avec le mode portrait. Le Galaxy Note 10 ou le OnePlus 7 Pro ont tendance à adoucir la peau, quand le Pixel 3 manque de piqué, l’iPhone 11 Pro marque sa différence.

Pour le mode vidéo, Manuel l’évoque beaucoup dans sa vidéo test. L’iPhone 11 est un bon smartphone pour réaliser des vidéos. Il filme en 4K à 60 images par seconde, et il est particulièrement stable lorsque l’on filme en 1080p. D’ailleurs, le zoom progressif même s’il n’est pas parfait et beaucoup plus efficace que ce que l’on peut voir chez la concurrence.

Autonomie

Pendant deux ans, j’ai eu un iPhone X puis un Google Pixel 3. Autant vous dire que ces deux smartphones sont de mauvais élèves pour ce qui est de l’autonomie. Quand j’ai lu la promesse d’Apple concernant l’autonomie de l’iPhone 11 Pro, je me suis dit : « Apple ne s’est pas donné un gros challenge, c’est vraiment un des défauts récurrents de l’iPhone, mais j’ai hâte de découvrir ça ».

Première chose, Apple fournit un chargeur USB Type-C 18 Watts. Cela évite d’acheter un chargeur en plus pour profiter de la charge rapide, d’ailleurs je vous conseille celui-ci (30 Watts qui charge également très bien les smartphones Android, les petits MacBooks et autres iPad Pro) si vous en cherchez un.

L’iPhone 11 Pro charge de 0 à 100 % en 1 heure et 39 minutes avec le chargeur filaire de 18 Watts, alors qu’il lui aurait fallu près de 4 heures avec l’ancien chargeur 5 Watts USB-A. En charge sans fil 7,5 Watts (certification Qi), on est tout de même à un peu moins de 3 heures pour une charge complète. Bref, c’est mieux mais c’est loin des smartphones Android qui passent facilement sous la barre de l’heure pour une charge filaire complète.

Nous n’avons pas un protocole technique similaire à celui utilisé sur les smartphones Android. Nous ne pouvons donc pas comparer les autonomies entre l’iPhone 11 Pro et les autres smartphones. Ce que l’on a pu constater sur 15 jours d’utilisation : l’iPhone 11 Pro profite d’un vrai gain d’autonomie. L’exemple ci-dessous est parlant : débranché à 8 heures du matin autour de 50 %, après une grosse journée de travail… l’iPhone affichait 10 % d’autonomie à 23 heures. Il ne tient donc pas deux jours d’affilés, ça serait une bêtise de le dire, mais il tiendra n’importe quelle journée complète de 24 heures — même les très grosses journées. C’est vraiment ce que j’ai retenu de plus significatif sur ce smartphone, et ce n’est pas rien.

Réseaux et télécommunications

L’iPhone 11 Pro est un modèle dans la matière. Premièrement, il est compatible Wi-Fi 6 comme les derniers smartphones haut de gamme de Samsung. Ensuite, la partie 4G LTE MIMO 2×2 est très solide. D’ailleurs, l’iPhone 11 Pro prend en charge toutes les bandes de fréquences 4G utilisées en France, et vous n’aurez aucune difficulté à l’utiliser sur tous les marchés. Pareil pour le Bluetooth 5.0, c’est du tout bon.

Nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers. Ce n’est pas le meilleur de la catégorie de l’accroche réseau, mais c’est un très bon élève. J’ai entendu quelques critiques concernant l’absence de 5G sur l’iPhone 11 Pro : en France, la 5G sera disponible partiellement autour du mois de juin 2020. Ma seule crainte est la décote de l’iPhone 11 Pro dès 2021, les utilisateurs chercheront un smartphone compatible 5G sur ce segment de prix, mais ce n’est qu’un détail.

Disponibilité et prix

L’iPhone 11 Pro n’est vraiment pas donné : 1 129 euros avec seulement 64 Go de stockage interne. Il n’y a pas de version 128 Go… la version 256 Go est à 200 euros de plus, ce qui est également une différence de prix très importante.

C’est vraiment le reproche que l’on fait à cet iPhone 11 Max : il est onéreux et bien que l’on puisse constater que c’est un produit aux excellentes finitions, ce prix très élevé n’est pas toujours justifié quand on observe la concurrence. N’oublions pas de précisions que l’avantage des produits Apple est que le prix à la revente reste élevé, même 2 à 3 ans après son achat.

Alternatives

Les alternatives sont principalement des smartphones : le Samsung Galaxy Note 10 et le Huawei P30 qui offrent également un bon équilibre. Par contre, nous vous conseillons également de regarder du côté de l’iPhone XS, qui peut être une alternative moins onéreuse. Les différence entre le XS et le 11 Pro ne sont pas aussi significatives que ça.