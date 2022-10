Samsung Galaxy S10 et Note 10 : c’est le début de la fin

Les smartphones haut de gamme de Samsung ne bénéficieront pas de la prochaine mise à jour majeure du constructeur. Ils s'arrêtent donc à Android 12.

Nous étions jeunes et fringants, le Covid n’était pas encore passé par là. En mars 2019, Samsung sortait ses Galaxy S10, premier smartphone à tourner sous One UI 1.1, l’interface maison du constructeur coréen, à l’époque basée sur Android 9 Pie. Nous voilà un peu plus de trois ans plus tard et ça y est, Samsung vient d’annoncer en Corée la liste des smartphones mis à jour vers Android 13, alias One UI 5. Les Galaxy S10 n’y figurent pas. Il en va de même pour les Galaxy Note 10.

Si vous possédez un de ces modèles, tout d’abord, pas de panique, vous n’avez aucune raison de vous en séparer. One UI 4 reste tout à fait utilisable, toutes les applications continueront de fonctionner pour encore de nombreuses années. Pour exemple, Spotify, Waze ou TikTok demandent a minima Android 5 pour fonctionner. Facebook requiert Android 8.

Patchs de sécurité

En outre, votre smartphone est toujours mis à jour. Il est en effet visible sur la très officielle liste des appareils bénéficiant de mises à jour de sécurité. Les Galaxy S10 et Note 10 vont continuer de bénéficier de mises à jour de sécurité trimestrielles. À priori, cela devrait durer pour au moins un an. Ensuite, nous ne sommes pas à l’abri d’un passage par les mises à jour bisannuelles, mais sans aucune certitude.

Rappelons également que les smartphones Android utilisant la toute dernière version de l’OS de Google sont loin de faire l’unanimité. En effet, en août 2022, Google partageait ses chiffres d’adoption des différentes versions d’Android et Android 12 ne rassemblait que 13,3 % du parc. Android 11 était majoritaire avec 26,7 % des appareils. En clair, plus de 60 % des utilisateurs·rices Android naviguaient alors tous les jours sur une version vieille de plus de deux ans.

Pour rappel, depuis 2022, la firme de Suwon est passé à un rythme de quatre années de mises à jour vers Android sur ses smartphones hauts et milieux de gamme. Dans la gamme S et feu la gamme Note, les Galaxy S20 et les Note 20 seront les derniers à ne bénéficier que de trois années de mises à jour. Cela veut donc dire que leur passage à Android 13 sera leur dernière mise à jour majeure et qu’ils s’arrêteront à One UI 5.

