Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus : c’est officiellement terminé pour eux

Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus ne sont officiellement plus mis à jour, ils ont été retirés de la liste des smartphones pris en charge par Samsung.

La gamme des Galaxy Note touche doucement à sa fin. Alors que Samsung ne sort officiellement plus aucun smartphone dans cette gamme, le support logiciel finit immanquablement par s’arrêter.

Samsung vient tout juste de retirer les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus de sa page recensant les modèles bénéficiant de mises à jour de sécurité (via Droid Life qui a repéré le changement). Cela signifie que leur dernière mise à jour devrait être le patch de sécurité d’août 2023.

Les deux smartphones avaient arrêté de recevoir des mises à jour majeures depuis Android 12. Ils avaient démarré sous Android 9 au début de leur carrière, amenant les appareils à recevoir trois ans de mises à jour majeures. Ils sont en effet sortis quelques mois avant que Samsung passe à quatre ans de suivi sur Android et cinq ans de patch de sécurité, comme le signale Android Central.

Le dernier des Note

Si vous êtes vraiment amoureux-se de la gamme Note, il ne reste donc plus que la gamme des Galaxy Note 20 à se mettre sous la dent (ou les Galaxy S22 Ultra et Galaxy S23 Ultra qui s’en sont clairement inspirés). Ceux-ci devraient recevoir des patchs de sécurité jusqu’en 2025.

Étrangement, le Galaxy Note 10 Lite demeure encore sur la liste des appareils bénéficiant de mises à jour de sécurité. Il est simplement passé des mises à jour mensuelles aux mises à jour semestrielles. Cela commence donc à sentir la fin. Ce décalage provient certainement du fait que le Galaxy Note 10 Lite est sorti plus tard que ses petits camarades. Il a en effet été annoncé au tout début de l’année 2020.

