One UI 5 (Android 13) : la liste des Samsung compatibles et leur date de mise à jour

La liste complète des smartphones Galaxy mis à jour par Samsung vers One UI 5 vient de fuiter. L'occasion de voir que d'ici janvier, l'essentiel de la flotte Samsung devrait être passé à Android 13.

La sortie d’une nouvelle version d’Android est toujours un petit évènement. C’est au tour des Samsung d’en profiter avec Android 13 et même mieux, One UI 5. Alors que toute la gamme des Galaxy S22 vient tout juste d’en profiter en France, le reste des smartphones ne devrait pas trop tarder.

En Corée, certains utilisateurs ont reçu un message le 24 octobre 2022 indiquant un premier calendrier. Restons toutefois prudents, le programme de sortie des mises à jour en Europe est souvent légèrement décalé. De plus, les téléphones français n’ont pas pu profiter de la bêta.

À quelle date votre smartphone Samsung sera-t-il mis à jour ?

D’après ce calendrier, repéré par Sam Mobile, la plupart des modèles seront mis à jour d’ici janvier 2022. On constate aussi que ça y est, les Galaxy S10, sortis sous Android 9 Pie, à savoir One Ui 1.1, ne bénéficieront plus de mises à jour Android. Ils sont en revanche bien toujours pris en charge par des patchs de sécurité mensuels.

Voici la liste complète :

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Galaxy Z Fold 2 ;

Galaxy Z Flip 5G ;

Galaxy Z Flip ;

Galaxy S20 FE ;

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G ;

Galaxy Tab S6 Lite ;

Galaxy A Quantum ;

Galaxy A Quantum 2 ;

Galaxy A52s 5G ;

Galaxy A51 ;

Galaxy A51 5G ;

Galaxy A42 5G ;

Galaxy A32 ;

Galaxy Jump ;

Galaxy Jump 2.

Janvier 2023

Galaxy Tab A8 ;

Galaxy Tab A7 Lite ;

Galaxy Tab Active 3 ;

Galaxy Buddy 2 ;

Galaxy Wide 6 ;

Galaxy Wide 5 ;

Galaxy Buddy ;

Galaxy A23 ;

Galaxy A13 ;

Galaxy M12 ;

Galaxy XCover 5.

Février 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro.

Pour rappel, les futures mises à jour qui raffineront One Ui, comme One Ui 5.1, suivront certainement le même délai. Si vous avez un S20 par exemple, vous devrez surement attendre deux mois avant de profiter de la dernière version une fois que les S22 en profiteront.

Ajoutons qu’un S22 FE n’est pas à l’abri de s’ajouter à cette liste, mais il faut avant cela s’assurer qu’un tel modèle soit annoncé.

