One UI 5.0 (Android 13) est disponible sur les Samsung Galaxy S22 en France

Samsung publie déjà sa mise à jour vers Android 13. Elle est d'ores et déjà disponible en France sur les Galaxy S22.

Android 13, comme chaque version d’Android, est d’abord sorti sur les téléphones de Google, les Pixel, avant d’être adapté par chaque constructeur. Après Oppo, Vivo et OnePlus, c’est au tour d’un nouveau fabricant, et pas des moindres, de sortir sa version d’Android 13 : Samsung vient de rendre disponible One Ui 5.

L’interface est uniquement accessible pour les possesseurs de Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra pour le moment, comme il est de coutume.

Quelles sont les nouveautés de One UI 5 ?

One Ui 5 se concentre essentiellement sur l’amélioration de la personnalisation. L’écran de verrouillage, par exemple, va fortement s’inspire de IOS 16 des iPhone. L’identité visuelle des applications principales va aussi changer.

Plus important encore, les animations ont été grandement améliorées, d’après Samsung et de nombreux bêta-testeurs. Jusqu’ici, Samsung est souvent critiqué pour ses animations un peu lentes ou laggy. À charge pour nous de tester au plus vite l’interface pour vous dire de quoi il en retourne.

En plus des nouveautés propres à Samsung, on peut s’attendre également à voir poindre de nombreux ajouts venus d’Android 13. L’opt in pour les notifications, qui permettra que chaque app installée vous demande votre avis avant de vous inonder. On peut également citer une intégration encore plus importante de Monet, le système qui récupère les couleurs du fond d’écran pour les appliquer à votre interface.

Comment installer One Ui 5 ?

Pour installer One UI 5, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres du téléphone et descendre à Mise à jour du logiciel. Là, si vous possédez un téléphone compatible, la mise à jour vous sera proposée.

Précisons que si pour l’heure, seuls les S22 peuvent en profiter, tous les téléphones encore pris en charge par la firme de Suwon pourront bien sûr passer à One UI 5 dans les semaines à venir.

Android 13 arrive tôt cette année

En 2022, le passage à Android 13 semble se faire de plus en plus rapidement. En 2021, One Ui 4 était sorti le 18 novembre. On est donc presque un mois en avance par rapport à l’an passé.

Samsung est loin d’être le seul constructeur un peu en avance cette année. En effet, le groupe OPlus, qui abrite Oppo, OnePlus et Realme s’est bien illustré dans le domaine, avec deux de ses marques qui ont déjà révélé leur version publique d’Android 13. Vivo l’a déployé le même jour que Samsung.

