One UI 4 (Android 12) débarque en France sur les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Ça y est ! En France, l’interface One UI 4 de Samsung, basée sur Android 12 pointe le bout de son nez. Ce n’est d’ailleurs pas la version bêta qui est se rend disponible, mais bien directement la mouture stable. Trois modèles sont concernés pour le moment :

Téléchargez One UI 4 (Android 12) sur votre Samsung Galaxy

C’est un représentant de Samsung France qui nous a communiqué l’information : « on a des utilisateurs qui l’utilisent déjà ». Nous avons donc vérifier sur notre Galaxy S21 Ultra. Bien que notre smartphone n’avait reçu aucune notification, un petit tour dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation (avec une connexion Wi-Fi), nous a permis de découvrir la mise à jour patientant sagement pour être téléchargée.

Le journal des modifications est assez long à lire (si vous en avez le courage), mais l’introduction a de quoi donner envie : « One UI 4 vous apporte une large gamme de nouvelles fonctions et d’améliorations pour vos appareils Galaxy. Plus intuitif, plus amusant, plus sécurisé et plus facile que jamais ».

Pour rappel, l’une des nouveautés les plus attendues reprend les codes esthétiques de Material You poussés par Google sur Android 12. Ainsi, avec la Palette de couleurs de One UI 4, vous pourrez personnalisé les couleurs d’accentuation de l’interface en fonction de celles de votre fond d’écran.

A priori, tous les utilisateurs de Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra en France sont concernés. Il ne vous reste donc plus qu’à vérifier.

