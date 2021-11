One UI 4 (Android 12) : la liste des smartphones Samsung mis à jour

En Corée du Sud, Samsung a dévoilé avec un peu trop d'avance son calendrier de mise à jour vers One UI 4 (Android 12). L'occasion découvrir quels smartphones et tablettes sont concernés par les déploiements.

La bêta de l’interface One UI 4 court depuis plusieurs semaines déjà. Celle-ci a permis de découvrir quelques nouveautés côté design. Entre-temps, Samsung a présenté officiellement sa mise à jour vers Android 12. Cependant, jusqu’ici, la date des déploiements et les smartphones concernés restaient encore incertains. Du moins, c’était sans compter une petite erreur de la marque.

En Corée du Sud, la firme a en effet envoyé un peu trop tôt une notification aux utilisateurs de l’application communautaire Samsung Members. Le message en question repéré par l’internaute @FrontTron sur Twitter — et repris par XDA Developers — dévoile la liste des smartphones qui recevront la mise à jour vers l’interface One UI 4.0 basée sur Android 12. Aux côtés de chaque modèle est inscrite la date de déploiement prévue. Cependant, il faut bien comprendre que ces échéances seront très certainement différentes pour l’Europe et la France notamment. Par chez nous, il faudra sans doute être un tantinet plus patient.

One UI 4 (Android 12) : la liste des smartphones Samsung concernés

Le message, bien que supprimé depuis, a été traduit. Voici donc la liste des smartphones Samsung qui recevront la mise à jour vers One UI 4 (Android 12) par ordre chronologique. Quelques tablettes figurent aussi dans la liste.

Comme prévu, les premiers déploiements de Samsung One UI 4 auront lieu avant la fin de l’année.

Novembre 2021 en Corée du Sud

Décembre 2021 en Corée du Sud

Janvier 2022 en Corée du Sud

Février 2022 en Corée du Sud

Avril 2022 en Corée du Sud

Mai 2022 en Corée du Sud

Juin 2022 en Corée du Sud

Juillet 2022 en Corée du Sud

Galaxy A21s

Galaxy X cover 5

Galaxy M12

Il faudra composer avec cette liste avant de connaître les projets officiels de la marque pour l’Europe et la France.

