Voici la Samsung Galaxy Tab S6, une tablette haut de gamme qui succède à la Tab S4 de 2018. Et nous vous en proposons aujourd’hui un test complet.

Un peu plus tôt dans l’année, Samsung nous a livré la Galaxy Tab S5e, une tablette milieu de gamme que nous avions testée. Mais pour succéder à la Galaxy Tab S4, il aura fallu attendre la Galaxy Tab S6. Dernière tentative pour faire de l’ombre à l’iPad Pro d’Apple, cette tablette sous Android souhaite répondre à une demande de productivité et de divertissement.

Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Tab S6 Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur Samsung One UI Taille d'écran 10.5 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Densité de pixels 287 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 855 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Array Appareil photo (frontal) 6 MPX Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM NFC Oui Batterie 7040 mAh Dimensions 159.5 x 244.5 x 5.7mm Poids 420 grammes Couleurs Argent, Bleu, Rose Prix 783€ Fiche produit

Une tablette premium

Le format de la Galaxy Tab S6 offre à cette dernière une bonne prise en main. Même après avoir passé un certain temps à visualiser du contenu, aucune fatigue n’est à ressentir. La fine épaisseur et le poids léger de la tablette permettent de la manipuler pendant de longues sessions sans faiblir. Un confort plus qu’appréciable.

En tenant la tablette à la verticale, vous trouverez un port USB Type-C pour la recharge sur le bord inférieur. Le flanc droit accueille le bouton de mise en tension/verrouillage/déverrouillage ainsi que ceux prévus pour le réglage du volume audio. Puisqu’on parle du son, la Tab S6 profite de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, répartis sur deux des côtés de l’appareil. Ces derniers sont d’excellente facture et délivrent un son à la fois percutant et clair.

Le hic côté audio c’est l’absence de prise jack. Vous allez devoir passer par un casque Bluetooth ou une solution filaire en USB Type-C si vous voulez écouter de la musique ou autre uniquement dans vos oreilles. Samsung a tout de même glissé un adaptateur USB Type-C vers mini jack dans la boîte.

Un écran presque parfait

Mais la star de la Galaxy Tab S6 reste son écran Super Amoled HDR10 + de 10,5 pouces. Le format d’image 16:10 permet parfaitement de visualiser des contenus vidéo en mode paysage. Les bordures demeurent assez larges. Le contraste est par définition infini, les couleurs sont vives avec une température presque parfaite de 6154K et sa luminosité maximale de 460 cd/m² lui permet de rester visible même sous le soleil en extérieur. Un régale pour les yeux qui peut nous faire passer de longues sessions à le regarder. Pour vous donner une idée, il s’agit de la même résolution que vous trouverez sur un iPad Pro. Autant dire que cet affichage est plus que satisfaisant.

Le capteur d’empreintes digitales diffère de ceux qu’on retrouve sur les smartphones de la marque. Pas d’ultrasons donc, c’est un scanner optique qui a été choisi. Résultat, ça manque de fiabilité : mon doigt n’est pas reconnu à chaque fois. En plus le lecteur n’est pas particulièrement rapide.

Le S Pen

Le stylet ressemble beaucoup à celui qu’on peut trouver avec un Galaxy Note 10. Un peu plus large, il propose les mêmes fonctionnalités que celui qui accompagne les smartphones du constructeur. Il bénéficie d’un système d’aimant pour la recharge. Il suffit de le poser contre le placement prévu sur le dos pour lui faire retrouver rapidement sa batterie. Facile à retirer, mais pas à clipser. Vous risquez de mettre un certain temps avant de trouver le bon sens pour qu’il se cale comme il faut. Et puis, si vous rangez la tablette dans votre sac, il y a fort à parier que le stylet se détache pour se retrouver en dessous de vos affaires.

Pouvoir attribuer le lancement d’une application sur le bouton du stylet est une bonne chose, mais les gestes intégrés nous laissent un peu plus dubitatifs. Cela manque de précision et d’intuitivité, l’expérience ne s’est pas révélée très concluante.

Ce qui m’a marqué en revanche avec le S Pen, c’est la qualité de la sensation qu’il procure quand vous l’utilisez pour dessiner par exemple. On a vraiment l’impression de crayonner sur une feuille de papier. C’est assez bluffant.

Un outil de travail ?

Pour optimiser son aspect productivité, Samsung a pensé sa tablette pour que nous lui ajoutions un coverboard. Mais cet accessoire n’est pas compris dans le packaging de départ. Il faut débourser des euros supplémentaires pour se le procurer.

Le mode DeX donne lui la possibilité d’exécuter des applications mobiles en mode bureau. L’idée est de proposer une utilisation plus proche d’un ordinateur portable que d’une tablette à proprement parler. Mais sur un écran de cette dimension, on ressent rapidement les limites d’une telle proposition. Puisque le DeX a pour principal avantage la présence de plusieurs fenêtres en même temps, cela devient vite illisible sur du 10,5 pouces.

One UI et Android Pie

Pour la partie logicielle, la Galaxy Tab S6 accueille comme pour ses smartphones le duo Android 9 Pie et One UI. Vous ne serez donc pas dépaysé si vous connaissez déjà cette organisation. L’interface de Samsung complète très bien l’OS de Google, tout en profitant d’une organisation claire et intuitive. Seuls restent les doublons d’applications pas toujours heureux ou impossibles à désinstaller pour certaines apps.

Précisons enfin que le dernier correctif de sécurité commence à dater puisqu’il remonte au 1er juillet 2019. Ce qui n’est pas parfait, mais encore assez bon.

Hautes performances

Intéressons-nous maintenant à ce qu’il y a l’intérieur de la machine. Samsung y a intégré un SoC Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Notons qu’il est possible d’étendre cette capacité par le biais d’une carte micro SD jusqu’à 1 To. Pas de problème à signaler quant à la fluidité de l’appareil. La tablette fait tourner toutes les applications sans difficulté. Passer d’un logiciel à l’autre ne pose pas de problème.

Benchmark/Appareil Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy Tab S5e Samsung Galaxy Tab S4 SoC Snapdragon 855 Snapdragon 670 Snapdragon 835 AnTuTu 7 366 746 points 153 338 points 195 850 points PC Mark (Work 2.0) 9 605 points 6 601 points 6 262 points 3DMark Sling Shot Extreme 5 563 points 1 573 points 3 397 points 3DMark Sling Shot Extreme (Graphics) 6 265 points 1 450 points 3 644 points 3DMark Sling Shot Extreme (Physics) 3 997 points 2 236 points 2 747 points GFXBench

(Car Chase Onscreen/Offscreen) 24 / 42 FPS 6,1 / 11 FPS 12 / 24 FPS GFXBench

(Manhattan Offscreen) 57 / 101 FPS 17 / 29 FPS 32 / 58 FPS

Même pour les jeux vidéo, la tablette réussit à proposer une qualité graphique optimale tout en maintenant une fluidité à toute épreuve. C’est le cas avec PUBG Mobile qui ne souffre pas de ralentissement malgré des paramètres d’affichage poussés au maximum.

Appareil Photo

C’est la première fois que Samsung intègre un double module photo à ses tablettes. Le capteur principal de 13 mégapixels s’accompagne d’une optique ouvrant à f/2.0 tandis que le deuxième capteur de 5 mégapixels surmonté d’une optique ouvrant à f/2.2 se dédie au mode ultra grand-angle.

Nous le savons, la partie photo ne fait pas partie des premières préoccupations attachées à ce type de produit. Les clichés se trouvent dans l’ensemble corrects, tout comme le seraient ceux d’un smartphone milieu de gamme de la marque. Certaines couleurs sont un peu trop exagérées. Globalement les clichés manquent de piqué. Le mode nuit permet de conserver assez de détails dans les environnements les moins éclairés, à condition de rester immobile un certain laps de temps. Si jamais vous êtes tenté de prendre des selfies avec la tablette, parce qu’après tout pourquoi pas, sachez que les photos capturées avec la caméra avant de 8 mégapixels sont tout juste convenables. Le mode portrait pédale un peu dans la semoule pour détourer correctement le sujet photographié.

Mode très grand-angle Mode nourriture Caméra arrière mode portrait Caméra avant mode portrait Mode nuit

Une bonne journée d’autonomie

Samsung fait un pas en arrière pour sa batterie. Celle de la Tab S6 a une capacité de 7 040 mAh contre les 7 300 mAh de la Tab S4. La tablette ne dépasse pas la journée et demie. Et encore, elle atteint cette durée si vous ne consommez pas trop de contenus multimédias.

Si vous enchaînez des épisodes de séries sur Netflix, son autonomie va plutôt descendre à une bonne journée. Pour la recharge et avec le chargeur de 15W fourni, il faut compter deux heures et demie pour passer de 0 à 100 %.

Prix et Disponibilité

La Galaxy Tab S6 est disponible à partir de 799,99 euros pour la version Wi-Fi et jusqu’à 879,99 euros pour sa version 4G.

Galerie Photo