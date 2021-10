One UI 4.0 (Android 12) : Material You à la sauce Samsung s’invite sur les smartphones Galaxy

Samsung propose lui aussi la meilleure fonction de Material You dans sa deuxième bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12. L'option a été nommée Dynamic Theme et permet d'adapter les couleurs de l'interface à celles du fond d'écran.

Dynamic Theme. Voici le petit nom donné par Samsung à la fonction inspirée par Material You dans sa mise à jour vers One UI 4.0. Pour rappel, il s’agit de la version sous Android 12 de l’interface maison des smartphones Galaxy de la marque sud-coréenne.

C’est ce que dévoile la deuxième bêta de One UI 4 que les équipes de NextPit ont pu découvrir sur un Samsung Galaxy S21+. Concrètement, Dynamic Theme est une adaptation de la nouveauté la plus en vue d’Android 12 permettant d’adapter les couleurs d’accentuation du système en harmonie avec celles du fond d’écran choisi par l’utilisateur.

Source : NextPit Source : NextPit

Jusqu’à présent, Samsung n’avait pas encore intégré une telle option sur One UI 4. Voilà donc une bonne nouvelle pour les amoureux et amoureuses de personnalisations. Cela renforce l’immersion dans l’interface et donne un aspect un peu unique à l’expérience utilisateur vécue par chacun.

Pas forcément pour toutes les applications

NextPit s’est toutefois rendu compte que toutes les applications n’appliquaient pas le changement de couleur automatique de Dynamic Theme (Material You) sur cette bêta One UI 4, à l’instar du clavier Samsung préinstallé. Malgré cela, les teintes changent bel et bien sur le panneau des raccourcis, dans certains menus ou même dans la calculatrice.

Source : NextPit Source : NextPit Source : NextPit

Rappelons au passage que de son côté Oppo propose aussi une fonction empruntée à Material You dans ColorOS 12, sa mise à jour Android 12 récemment dévoilée. Chez Samsung, la bêta de One UI 4.0 est disponible sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sorti en début d’année, mais la France n’est pas encore concernée par le programme.