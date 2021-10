ColorOS 12 (Android 12) : nouveautés, smartphones Oppo compatibles et date de sortie

Oppo présente la version internationale de ColorOS 12, son interface maison basée sur Android 12. Voici les nouveautés à retenir ainsi que la liste des smartphones compatibles avec la date estimée des déploiements.

C’était prévu et c’est maintenant fait. Oppo a présenté officiellement les nouveautés de sa mise à jour ColorOS, 12 basée sur Android 12, dans le cadre du lancement mondial. L’occasion de passer en revue les priorités du constructeur chinois sur cette version, mais aussi les smartphones compatibles et les dates de déploiement prévu en Europe occidentale. D’ailleurs, un grand nombre d’appareils sont concernés.

Rappelons au passage que la version stable d’Android 12 est officiellement disponible sur AOSP. Les constructeurs peuvent donc plonger le nez dedans pour adapter leurs interfaces maison au nouvel OS de Google — sans forcément reprendre trait pour trait chaque nouveauté apportée par la firme de Mountain View. Voyons donc ce qu’Oppo a concocté pour ColorOS 12.

Un nouveau design et un semblant de Material You

ColorOS 12 veut se distinguer avec un design plus frais et moderne. Oppo adopte donc la formule magique à la mode actuellement : des coins plus arrondis un peu partout, surtout sur les icônes d’applications, mais on peut aussi citer les fenêtres flottantes.

On garde toutefois la partie la plus agréable de l’interface ColorOS, le menu Personnalisations. Celui-ci est toujours aussi riche en options pour modifier en profondeur l’apparence des icônes, des paramètres rapides, de l’animation du lecteur d’empreintes ou de l’Always-On Display. Il y a même une nouveauté directement inspirée des lignes directrices de Material You si chères à Google.

En effet, si vous vous rendez dans la rubrique Couleurs, un bouton Sélection de couleur de fond d’écran permet d’adapter les couleurs d’accentuation de votre interface ColorOS 12 à l’une des teintes dominantes de votre fond d’écran. La fonction n’est pas aussi automatique que sur un Google Pixel pour le moment, mais elle s’inscrit clairement dans la même optique de personnalisations poussées pour une immersion optimisée.

ColorOS adopte les couleurs du fond d’écran 1/3 // Source : Frandroid ColorOS adopte les couleurs du fond d’écran 2/3 // Source : Frandroid ColorOS adopte les couleurs du fond d’écran 3/3 // Source : Frandroid

D’ailleurs, sur ColorOS 12, le système repère plusieurs couleurs intéressantes sur votre fond d’écran et vous laisse ensuite décider laquelle garder en guise de couleurs d’accentuation.

La confidentialité sur ColorOS 12

Oppo veut donc clairement vous faire apprécier plus que jamais votre expérience sur son interface maison. Toutefois, la marque promet de ne pas trop s’éloigner de la vision de Google pour Android 12. Elle veut faire en sorte qu’un utilisateur non habitué trouve facilement ses repères.

Pour cette raison, Google Messages et Google Téléphone restent préinstallés en tant qu’applications par défaut. Au-delà de ça, Oppo reprend à sa sauce les améliorations apportées par Android 12 en termes de confidentialité. ColorOS 12 profite ainsi d’un tableau de bord affichant clairement quelles apps ont eu accès à votre position, à l’appareil photo ou au microphone dans les dernières 24 heures.

Ce tableau de bord pour confidentialité et aussi celui pour la batterie sont évidemment disponibles via les paramètres, mais aussi regroupés dans une app Gestionnaire du téléphone pour un accès plus rapide.

Enfin, concernant la sécurité, il y a encore d’autres fonctions apportées par Android 12 à signaler. La nouvelle permission donnant accès uniquement à la géolocalisation approximative est ainsi de la partie. Aussi, vous pouvez compter sur l’arrivée des deux tuiles dans le panneau des raccourcis pouvant bloquer rapidement l’accès à l’appareil photo ou au microphone à l’ensemble des apps et du système en un clic.

Performances et inclusivité

ColorOS 12 met aussi deux autres éléments à l’honneur, les performances et l’inclusivité. Pour le premier point, Oppo évoque une réduction de 30 % de la mémoire occupée grâce à une gestion plus intelligente des ressources. La promesse est simple : une meilleure fluidité et une longévité accrue de 12 % pour la batterie. Bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone pour travailler. D’autant plus que ces personnes pourront aussi profiter d’un mode PC Connect pour utiliser le mobile depuis un ordinateur (Windows 10 ou Windows 11).

Quant à l’inclusivité, le constructeur apporte une nouvelle fonction : Amélioration de la vision des couleurs. Celle-ci propose d’ajuster les tons « en fonction de votre vision afin de bénéficier des effets d’affichage les plus confortables ». On peut ainsi passer l’écran en nuances de gris, ou appliquer un filtre de couleurs en particulier. Pour des personnes daltoniennes, cela peut s’avérer pratique.

Amélioration des couleurs sur ColorOS 12 // Source : Frandroid Amélioration des couleurs sur ColorOS 12 // Source : Frandroid Amélioration des couleurs sur ColorOS 12 // Source : Frandroid

Dans le volet inclusivité, Oppo s’engage aussi à proposer de meilleures traductions. Le français ne semble pas vraiment concerné, mais, du propre aveu de la marque, certaines langues à travers le monde souffraient d’approximations sur ColorOS. C’est totalement anecdotique, mais sachez que des « Omojis » débarquent aussi pour personnaliser vos messages. Ce sont des sortes de Memojis à la Apple.

Smartphones compatibles avec ColorOS 12 et dates de déploiement

Ci-dessous, nous listons les smartphones compatibles avec la mise à jour ColorOS 12, classés par dates de déploiement (du plus tôt au plus tard). Notez que ces informations sont valables pour les marchés d’Europe de l’Ouest.

À partir de décembre 2021 :

À partir du premier semestre 2022 :

À partir du second semestre 2022 :

Et les smartphones OnePlus ?

Rappelons que la plateforme ColorOS va fusionner avec OxygenOS pour faire disparaître l’interface de OnePlus. Cela n’a pas empêché la bêta d’OxygenOS 12, mais il s’agira de la dernière mise à jour majeure de cette expérience logicielle. En 2022, les smartphones OnePlus embarqueront une nouvelle interface.