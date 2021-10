OnePlus présente OxygenOS 12, une dernière version de l’interface avant de lui dire au revoir

OxygenOS 12 sera la dernière version de l'interface de OnePlus, avant sa fusion avec ColorOS d'Oppo. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro peuvent d'ores et déjà en profiter.

Malgré son projet de fusionner OxygenOS avec ColorOS, OnePlus a tout de même décidé de proposer une mise à jour de son interface après que la version stable d’Android 12 a été rendu disponible (mais pas encore pour le grand public).

Cette mise à jour, proposée en Open Beta, s’intitule sobrement OxygenOS 12 et elle est d’ores et déjà disponible pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La marque chinoise explique s’être concentrée sur trois domaines pour cette mise à jour : « Travail, Repos et Jeu ». Au passage, on retrouve également deux fonctionnalités provenant de ColorOS : le mode sombre personnalisable et le coffre-fort privé.

Visuels retravaillés

Premier chantier : les visuels des icônes ont été revus « en se basant sur la déconstruction géométrique », écrit la marque. « Grâce à des typographies plus directes, les utilisateurs peuvent facilement comprendre les messages clés, ce qui rend OxygenOS 12 plus inclusif et ouvert aux utilisateurs de différentes cultures et régions. » En voici le résultat ci-dessous :

Les icônes des principales applications ont aussi été légèrement retravaillées pour cette mouture basée sur Android 12.

Application Note

L’application Note a été également mise à niveau avec OxygenOS 12. Elle intègre de nouvelles fonctionnalités comme Doodle, qui permet de prendre des notes à la volée.

Source : OnePlus

D’autres fonctionnalités liées à la productivité ont été revues. Il est désormais aussi possible de personnaliser le volet latéral du téléphone. Une nouvelle fonction intitulée Scout doit également permettre d’accéder à n’importe quel contenu sur l’appareil, « qu’il s’agisse d’un document, d’un contact, d’une chanson ou d’un web item », grâce à une simple requête.

Le repos et le jeu pas oubliés

OnePlus propose une nouvelle fonctionnalité en plus de son Mode Zen, le Work Life Balance (WLB) 2.0. Celui-ci permet « de classer les notifications et les messages provenant de différentes applications et de les trier par priorité ». Un peu à l’instar du mode Concentration d’iOS 15, OxygenOS 12 va également permettre d’automatiser le passage du mode travail au mode vie privée « en fonction de la localisation du bureau, du réseau Wi-Fi ou d’un horaire spécifique ».

Pour la partie jeu, OxygenOS 12 propose un modulateur vocal sur cinq jeux (PUBG, CODM, LOLM, FreeFire, Fortnite). Celui-ci permet de changer de voix pendant les discussions en jeu, de quoi s’assurer plus de confidentialité.

Canvas AOD et disponibilités

Enfin, dernière nouveauté, mais non des moindres, Canvas AOD, la fonctionnalité qui crée une image filaire de l’utilisateur-ice a été mise à jour. « Elle s’adapte désormais aux différentes tailles d’image, supporte la mise à l’échelle des images et permet aux utilisateurs d’effacer des lignes, ce qui rend les images plus personnalisables et le résultat final plus réaliste. »

La version de test Open Beta est dès à présent disponible pour les OnePlus 9 et 9 Pro. Elle arrivera sur d’autres modèles (OnePlus 8, OnePlus 9R 5G, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Nord 2 5G, Nord 1, Nord CE 5G) dans de futures mises à jour.