ColorOS 12 (Android 12) : la date de lancement se précise

Oppo prévoit de lancer ColorOS 12 le 11 octobre prochain. Le constructeur chinois annonce en parallèle proposer un suivi logiciel de trois ans sur sa gamme Find X.

Contrairement à ce qu’Oppo avait annoncé, ColorOS 12 n’est pas sorti pour la seconde moitié du mois de septembre. Ce coup-ci, le constructeur chinois a annoncé une date ferme et définitive pour le lancement de son interface basée sur Android 12.

Lors d’un événement programmé le 11 octobre 2021 à 11h, Oppo prévoit de révéler « tous les détails sur cette nouvelle version » ainsi que son calendrier de déploiement. On sait seulement que les possesseurs de Find X3 Pro en Indonésie et en Malaisie seront les premiers à en profiter.

Mise à jour « la plus rapide »

L’objectif de cette nouvelle mise à jour majeure est clair : « couvrir plus de 110 appareils – smartphones et objets connectés confondus – et 150 millions d’utilisateurs à travers le monde », écrit la marque dans un communiqué. Cela en ferait « la mise à jour la plus importante et la plus rapide de l’histoire d’Oppo ».

Reste à savoir ce qu’entend le constructeur par « la plus rapide ». Faut-il comprendre l’une des plus rapides en exécution par rapport aux autres constructeurs ? Car, ça ne sera pas la première annoncée, Oppo proposant sa version d’Android 12 juste après celle de Samsung avec One UI 4. Ou bien doit-on comprendre que les utilisateurs de smartphones Oppo auront plus rapidement leur mise à jour disponible sur leurs appareils ?

Un meilleur suivi logiciel

Quoi qu’il en soit, le constructeur chinois, à l’instar de plus en plus d’acteurs de l’industrie comme Samsung ou Xiaomi, annonce à son tour son intention de proposer trois ans de mises à jour d’Android. Cette promesse ne vaut que pour la série Find X. Les modèles Reno, F et K recevront quant à eux deux ans de mises à jour. Oppo précise également que « certains modèles de la série A en bénéficieront ».

Les patchs correctifs de sécurité seront pour leur part déployés pendant 4 ans sur les séries Find X, Reno, F et K, et pendant 3 ans sur la série A.

Rappelons en outre qu’il pourrait s’agir de la dernière version de ColorOS, étant donné que OnePlus a annoncé récemment la fusion d’OxygenOS et ColorOS dans un « nouveau système d’exploitation global, unifié et modernisé ». Si l’on sait déjà que plus aucun smartphone OnePlus n’embarquera OxygenOS sorti de boîte à partir de fin 2022, on ne connait cependant pas encore le calendrier prévu pour Oppo.