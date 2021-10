En attendant de pouvoir l’installer, voici Samsung One UI 4 en vidéos

Samsung vient de publier deux vidéos qui donnent un avant goût des nouveautés de l'interface One UI 4 basée sur Android 12.

Au moment où Android 12 va commencer à être déployé chez les plus grands fabricants de smartphones Android, Samsung prépare également le terrain pour la prochaine mise à jour de son interface personnalisée, One UI. Samsung a annoncé le programme bêta de Samsung One UI 4.0, disponible pour le Samsung Galaxy S21 dans quelques régions. Le fabricant coréen a également indiqué que le déploiement commencerait avant la fin de l’année. Suite à sa conférence Samsung Developer Conference 2021, il a également publié deux vidéos qui permettent d’avoir un aperçu des nouveautés attendues.

Les nouveautés de One UI 4

Android 12 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités majeures, la plupart des changements concernent deux piliers fondamentaux de l’expérience utilisateur : la personnalisation et la confidentialité. En ce sens, Samsung améliore également ces deux aspects avec sa mise à jour vers One UI 4 : l’interface est plus moderne, plus fluide et s’adapte à Material You.

Dans le domaine de la confidentialité, Samsung One UI 4.0 s’appuie largement sur les nouvelles fonctionnalités d’Android 12. Ainsi, des indicateurs sont affichés lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone, et l’accès peut être facilement désactivé application par application. Du côté du design, vous remarquerez que l’on ne retrouve pas encore Material Theming, ce système qui permet d’adapter les tons dominants de l’interface à votre fond d’écran. Samsung en profite néanmoins pour introduire de nombreuses fonctions pour rendre l’utilisation à une main plus simple.

Certains widgets ont été repensés, les animations de transition semblent plus fluides et les coins de fenêtres sont davantage arrondis. Samsung a également amélioré le système de fenêtre flottante permettant un meilleur contrôle de ses dimensions, l’application appareil photo est plus intuitive et il en va de même avec le reste des interfaces et applications.

En attendant de pouvoir en profiter sur votre smartphone Samsung, mais aussi votre ordinateur portable Samsung, voici donc les deux vidéos publiées par Samsung qui donne un avant goût des nouveautés de One UI 4.