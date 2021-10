One UI Book 4 : voici un aperçu des applications Samsung sur Windows 11

L'interface des Galaxy Book puise directement dans One UI 4 pour une partie de ses applications et du look de son interface.

Lors de sa conférence à destination des développeurs, Samsung a annoncé une meilleure intégration des applications One UI sur Windows, en particulier sur les PC Portable propulsés par Samsung, les Galaxy Book.

L’idée est simple : certaines applications comme la galerie photo ou Samsung Notes seront intégrés directement dans Windows 11 sur les appareils Galaxy. Notes intègrera les mêmes icônes et la même interface pour les dossiers que sur One UI 4.

L’interface façon Galaxy

Également, une partie de l’interface des Galaxy Book va reprendre les codes de One UI 4. L’objectif : rendre les interactions plus intuitives et plus unifiées entre les appareils.

La firme coréenne a terminé sa présentation avec une phrase pour le moins énigmatique, indiquant que ce n’était que le début. Samsung lance là un appel aux développeurs, les incitant à créer des ponts entre Windows 11 et One UI 4.