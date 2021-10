One UI 4.0 (Android 12) : Samsung livre un premier aperçu officiel de son interface logicielle

Durant sa nouvelle conférence Unpacked, Samsung a donné un aperçu officiel de One UI 4, la prochaine version de son interface logicielle.

La Samsung Galaxy Unpacked organisée en ce mercredi 20 septembre a été l’occasion pour le constructeur coréen de présenter plusieurs nouveautés : outre le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, qui a le droit à 49 combinaisons de couleurs et un prix rehaussé d’une centaine d’euros, c’est bien One UI 4.0 qui a le plus attiré l’attention.

Pour aller plus loin

Samsung One UI 4.0 : la beta est dévoilée, voici les premières images

One UI 4.0, pas de grande surprise

La prochaine mouture de l’interface logicielle signée Samsung a ainsi été officiellement présentée. La plus marquante des fonctions est sans aucun doute la possibilité de choisir une couleur d’accentuation qui s’invitera sur l’ensemble de votre système. Un peu à la manière de Monet, fonction phare de Material You au sein d’Android 12.

Mais ceci n’a rien d’étonnant non plus, puisque la bêta de l’interface nous avait déjà annoncé la couleur. En outre, One UI 4.0 fera la part belle à la rondeur et à de nouveaux widgets à intégrer sur l’interface principale. Le géant asiatique a également travaillé sur ses émojis, qu’il sera possible de fusionner pour en créer un nouveau. Des émojis dédiés à Halloween seront de la partie.

Photo Remaster et Extra Dim

Samsung a aussi évoqué une fonction Extra Dim, qui permet de baisser la luminosité de votre écran au-delà de ce que le système peut déjà faire. L’option Photo Remaster, quant à elle, parvient à détourer et extraire le sujet d’une photo préalablement capturée, et de dessiner ensuite dessus (via le S Pen et une tablette Galaxy) pour customiser le tout.

Aucune date de déploiement n’a en revanche été communiquée.