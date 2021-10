Galaxy Z Flip 3 et Watch 4 : Samsung dévoile des coloris en pagaille

Samsung a annoncé son Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, une version personnalisable du Galaxy Z Flip 3. La firme coréenne n'a pas non plus oublié sa montre connectée, la Galaxy Watch 4, en présentant une version Bespoke Studio tout aussi colorée.

Lors de son Samsung Galaxy Unpacked part 2, Samsung a présenté une version personnalisable de son smartphone pliable : le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

49 combinaisons de couleurs

En somme, chaque côté du Z Flip pourra adopter une couleur différente. En tout, Samsung a expliqué qu’il sera possible d’atteindre 49 combinaisons différentes. Cinq couleurs différentes sont proposées. Il est aussi possible de changer la couleur de la charnière pour choisir une couleur noir ou argentée. Les charnières du premier Z Flip adoptaient la couleur générale du téléphone jusqu’ici.

Pour mettre la main dessus, il faudra dépenser presque une centaine d’euros de plus par rapport à l’édition originelle du Samsung Galaxy Z Flip 3, sorti fin août dernier. Il coûte ainsi 1159 euros.

La Watch 4 en profite aussi

De la même manière, la Galaxy Watch 4 intègre une edition Bespoke, la Galaxy Watch 4 Bespoke Studio, offrant de nouvelles couleurs et options de personnalisation.

Six couleurs de cadran sont disponibles pour la Watch 4 et quatre coloris pour la Classic. Une ribambelle de coloris sont aussi dévoilés pour le bracelet, avec en prime, des bracelets Sport extrême, Milanese ou Ridge Sport, qu’on nous présente comme plus durables.

Sur le site de Samsung, que ce soit pour la montre ou le smartphone, on peut bien entendu voir le résultat de sa personnalisation en direct pour s’en constituer une idée avant de l’acheter.