One UI 4 (Android 12) : Samsung confirme un début de déploiement avant la fin de l’année

Samsung a encore un peu plus présenté son interface One UI 4 basée sur Android 12 et a indiqué que le déploiement commencerait avant la fin de l'année.

Samsung avait déjà donné un aperçu relativement poussé de One UI 4, son interface maison basée sur Android 12. À l’occasion de la Samsung Developer Conference 2021, la marque sud-coréenne a poussé un peu plus loin la présentation de son expérience logicielle. Le géant de la téléphonie mobile en a notamment profité pour confirmer qu’il débutera sa mise à jour avant la fin de l’année. Rien de très surprenant, mais c’est bon à entendre.

Pour rappel, One UI 4 existe déjà en bêta dans quelques pays. Quand il dit qu’il commencera le déploiement « au cours de cette année », Samsung parle bien de la version stable de sa nouvelle interface. Il ne fait pas de doute que les modèles les plus premium de la marque, à l’instar des Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3, seront les premiers concernés.

Le constructeur en a profité pour revenir sur les quelques nouveautés attendues sur One UI 4. On retrouvera donc évidemment la possibilité d’harmoniser les couleurs du système avec celles du fond d’écran, les widgets arrondis, les double émojis et autres fonctions déjà présentées ou relatives à Android 12 (notamment sur le plan des réglages de confidentialité).

Encore quelques changements dans One UI 4

Samsung a toutefois de petits éléments supplémentaires et qui semblent bienvenus. One UI 4 promet en effet d’améliorer le retour haptique pour de meilleure sensation sous le doigt lors des interactions avec l’interface et de mieux soigner les effets sonores (même ceux qui semblent les plus anodins souligne la marque).

Dans le panneau des paramètres rapides, la jauge de luminosité a eu droit à une petite refonte. Elle est désormais plus épaisse, à l’instar de ce qu’on peut voir sur l’interface des Pixel de Google.

Il est aussi question d’une meilleure fluidité dans l’appareil photo. Samsung donne notamment l’exemple d’un grossissement de l’image : l’interface affiche précisément le niveau de zoom en fonction du glissement de votre doigt.

Les photos vont aussi mieux s’afficher avant que vous ne les partagiez, juste pour être sûr qu’elles vaillent la peine d’être envoyées.