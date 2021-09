Introduction

Le Samsung Galaxy A52s 5G est un nouveau smartphone sans l'être. Il vient en effet simplement changer le SoC pour un peu plus de puissance en comparaison au modèle original sorti quelques mois auparavant. Voici notre test.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est presque en tous points identique au modèle dépourvu du petit « s ». Dans ce test, nous allons donc surtout nous concentrer sur la grande différence entre ces smartphones : les performances (la puce n’étant pas la même). Vous retrouverez davantage de détails sur les autres éléments de ce téléphone dans le test du Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy A52s 5G Version de l'OS Android 11 Interface constructeur One UI Taille d'écran 6.5 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 405 ppp Technologie Super AMOLED SoC Snapdragon 778G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 642L Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh DAS 0.88 Dimensions 75,1 x 159,9 x 8,4 mm Poids 189 grammes Couleurs Noir, Blanc, Violet, Vert Indice de réparabilité ? 8,2/10 Prix 399 € Fiche produit Voir le test

Samsung Galaxy A52s 5G Design

Bon, sur la partie design, nous n’allons pas nous attarder longuement. Le Samsung Galaxy A52s 5G ne change rien par rapport au Galaxy A52 5G. Voilà. Mêmes dimensions, même poids : 159,9 x 75,1 x 8,4 mm pour 159 grammes. On retrouve aussi ce même aspect jouet qui lui permet de taper dans l’œil. La prise en main est toujours soignée avec un toucher agréable du plastique au dos et des finitions très correctes.

L’écran est plat avec un poinçon et un cadre noir assez visible sans être disgracieux. À l’arrière, le module photo a la bonne idée de s’intégrer harmonieusement en s’habillant de la même couleur que le reste du dos. Par ailleurs, il ne dépasse qu’un peu en relief. Prise jack et port USB-C sont au rendez-vous pour compléter le tour du propriétaire.

Même formule réussie pour ce Galaxy A52s 5G en somme. Il n’y a qu’une différence de coloris à signaler : le A52s est disponible en couleur menthe. Cela n’était pas le cas sur les premiers A52 qui, en contrepartie, avaient droit à une déclinaison bleue. Pour le reste, les coloris noir, blanc et lavande sont toujours de la partie.

Le poinçon du Samsung Galaxy A52s 5G // Source : Frandroid Le bas du Samsung Galaxy A52s 5G // Source : Frandroid

Samsung Galaxy A52s 5G Écran

AMOLED. 6,5 pouces. Full HD+. Ratio 20:9. 120 Hz. L’écran du Galaxy A52s 5G est le même que celui du Galaxy A52 5G. Nous avons quand même refait nos mesures et les différences observées sont négligeables.

On retrouve donc une très haute luminosité maximale, un contraste excellent et une riche palette de couleurs. À vrai dire, il faudrait surtout ajuster le curseur pour profiter d’une meilleure fidélité des tons — mais la grande majorité des utilisateurs ne seront probablement pas gênés.

Samsung Galaxy A52s 5G Logiciel

One UI 3.1 reste One UI 3.1. On retrouve donc exactement la même expérience logicielle que sur le modèle de base avec son joli lot de personnalisations et ses interactions pensées pour être faciles sur les grands écrans. Le design est toujours moderne et la navigation intuitive — vous avez notamment le choix entre deux systèmes de navigation par gestes.

Notez que Google Messages est configuré comme l’application de SMS par défaut et que le volet Google Feed est disponible sur la gauche de l’écran d’accueil. Le lecteur d’empreintes sous l’écran n’est toujours pas un foudre de guerre en ce qui concerne sa rapidité, mais il fonctionne bien dans la majeure partie des cas. Enfin, le patch de sécurité date d’août alors que nous publions ce test en septembre. C’est plutôt bon signe.

Samsung Galaxy A52s 5G Audio

Pas de changement du côté de l’audio, les haut-parleurs stéréo n’ont pas bougé, celui du haut étant toujours moins puissant que celui du bas. Les basses sont toujours à la traîne tandis que le son est plutôt moyen. Notez aussi que le volume peut monter vraiment haut.

Pour la lecture des fichiers audio, le jeu ou les vidéos, le Samsung Galaxy A52 5G est doté de haut-parleurs stéréo. En plus du haut-parleur situé sur la tranche inférieure, celui — plus petit — en haut de l’écran va ainsi permettre de profiter de deux canaux. Comme c’est souvent le cas sur ce type de système, le volume n’est pas identique entre les deux haut-parleurs, mais celui en haut de l’écran compense en étant orienté directement vers l’utilisateur.

L’option Dolby Atmos, l’égaliseur pour les casques et les codecs SBC, AAC, aptX, LDAC (et le Scalable Codec de Samsung) n’ont pas déserté non plus.

Samsung Galaxy A52s 5G Photo

Même l’appareil photo reste inchangé du Galaxy A52 5G au Galaxy A52s 5G. Assez logiquement, même avec un SoC différent, la qualité des images enregistrées est la même entre les deux modèles.

Rappelons la configuration :

capteur principal de 64 mégapixels, équivalent 24 mm (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels, 123 degrés, équivalent 13 mm (f/2,2) ;

capteur dédié au mode portrait de 5 mégapixels (f/2,4) ;

capteur dédié au mode macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Dans les grandes lignes, le capteur principal se montre toujours très efficace, avec un niveau de détail et une gestion de la dynamique de qualité. L’ultra grand-angle est malheureusement en retrait notamment à cause de sa colorimétrie pas assez bien gérée.

Petit mot sur le mode nuit : vous n’aurez pas forcément besoin de l’utiliser. Par défaut et en automatique, le téléphone sait déjà bien préserver les détails dans l’image en faible luminosité. Le mode nuit, lui, vient rajouter une grosse dose de luminosité pour mieux éclairer la scène. Attention, cela peut aussi dénaturer l’atmosphère qui vous englobe et il faut savoir que l’image est légèrement plus zoomée (et on ne sait pas trop pourquoi).

Sans mode nuit Avec mode nuit

Pour le reste, le mode portrait fait un bon boulot, les photos macro sont anecdotiques et les selfies sont assurés par un capteur frontal de 32 mégapixels (toujours pas de changement ici).

Vous pouvez aussi filmer jusqu’en 4K à 30 FPS (ou 1080p à 60 FPS).

Samsung Galaxy A52s 5G Performances

Avec son Snapdragon 778G, le Galaxy A52s 5G de Samsung veut faire monter le niveau de performances d’un cran pour faire oublier que cette partie-là n’a jamais fait partie de ses points forts sur le milieu de gamme.

La mission est plutôt réussie. J’en veux pour preuve que le jeu Fortnite se lance, par défaut, en qualité Épique pour les graphismes, c’est le plus haut niveau. Étrange constat d’ailleurs, car au moment d’écrire ces lignes, le Galaxy A52s n’est toujours pas officiellement compatible avec le titre d’Epic Games, comme en atteste un message affiché lors du premier lancement.

Vous pouvez aussi configurer vos parties en 30 FPS, mais dans les faits, vous aurez plutôt du 20/25 FPS, pas toujours très stable. Autant miser sur l’option 20 FPS directement, ce sera plus agréable, ou alors abaisser le niveau des graphismes pour pousser les 30 FPS. Un jeu d’équilibriste en somme.

Modèle Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A52 5G OnePlus Nord Xiaomi Mi 10T Pro AnTuTu 9 497171 N/C N/C N/C AnTuTu 8 N/C 298078 322107 580140 AnTuTu CPU 154531 94680 N/C 177378 AnTuTu GPU 152730 77635 N/C 217252 AnTuTu MEM 72196 66737 N/C 92619 AnTuTu UX 117714 59026 N/C 92891 PC Mark 2.0 N/C 9427 9270 10651 PC Mark 3.0 12668 N/C N/C N/C 3DMark Slingshot Extreme 4987 2692 3324 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 5149 2556 3292 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 4494 3309 3441 N/C 3DMark Wild Life 2468 1105 N/C N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 14.80 FPS 6.6 FPS N/C N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 20 / 14 FPS 11 / 7.5 FPS 13 / 8.5 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 28 / 33 FPS 16 / 19 FPS 19 / 21 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 68 / 76 FPS 39 / 43 FPS 50 / 56 FPS N/C Lecture / écriture séquentielle 830 / 487 Mo/s 943 / 488 Mo/s 960 / 475 Mo/s 1634 / 721 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 46832 / 51733 IOPS 45467 / 45368 IOPS 36400 / 33900 IOPS 56008 / 58298 IOPS Voir plus de benchmarks

Sur les benchmarks, on peut observer le gain de performances dont profite le Galaxy A52s 5G par rapport au Galaxy A52 5G. Par ailleurs, même sur les longues parties, le téléphone ne chauffe pas. Sachez aussi qu’on a droit ici à 6 Go de RAM pour un stockage de 128 Go.

Samsung Galaxy A52s 5G Batterie

Avec sa batterie de 4500 mAh, le Galaxy A52s 5G se montre satisfaisant en termes d’autonomie. Du moins est-il assez endurant pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée. Quelle que soit l’activité, le nombre affiché près de l’icône en forme de pile ne chute jamais drastiquement, ce qui permet de facilement anticiper le niveau d’énergie qu’il restera à telle ou telle heure.

Notre protocole de test personnalisé ViSer en atteste : le Galaxy A52s résiste à cet exercice pendant 13 heures et 35 minutes. Il s’agit là d’un score témoignant d’une autonomie au-delà de la moyenne, sans aller tutoyer les sommets pour autant. Un bon élève sans être un crac, pour le dire autrement.

Sachez par ailleurs que le chargeur fourni dans la boîte (15 W) permet de passer de 9 à 42 % de batterie en 30 minutes. Il faut encore une demi-heure de plus pour aller jusqu’à 72 %. Pour aller jusqu’au bout de la charge, comptez ensuite un peu plus de 20 minutes.

Samsung ne propose donc pas ici la solution de charge la plus rapide. Sachez néanmoins que le Galaxy A52s peut supporter une puissance de 25 W qui se montre bien pratique pour réduire l’attente d’une petite demi-heure (1 heure pour passer de 4 à 97 %). Simplement, c’est à acheter séparément…

Samsung Galaxy A52s 5G Réseau et communication

La 5G est évidemment de la partie, tandis que les bandes de fréquence 4G françaises sont toutes compatibles également et ne posent aucun souci particulier en région parisienne sur le réseau Orange.

Du côté des appels, votre interlocuteur pourra distinguer quelques bruits alentour lorsque vous vous trouverez en extérieur, mais jamais au point de ne plus entendre votre voix qui restera constamment plus audible. Les sons parasites sont par ailleurs très bien camouflés quand vous ne parlez pas.

La géolocalisation fonctionne bien et vous pouvez aussi profiter du NFC.

Samsung Galaxy A52s 5G Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy A52s 5G est déjà disponible en France au prix de 459 euros. Il existe en noir, blanc, vert et lavande. Il vient s’immiscer sans difficulté dans la gammes des smartphones de Samsung.