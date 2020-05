Les interfaces Android s'adaptent régulièrement pour plaire davantage aux utilisateurs. Mais parmi celles proposées par Xiaomi, OnePlus, Google ou Samsung par exemple, laquelle a votre préférence ? C'est ce qu'on cherche à savoir dans notre sondage de la semaine ?

Cette semaine, l’annonce de l’interface MIUI 12 a particulièrement marqué les esprits dans le petit monde des technologies. Il faut dire qu’il s’agit d’une interface particulièrement appréciée des utilisateurs de smartphones Xiaomi.

Pour rappel, la version 12 de MIUI va ajouter un certain nombre d’améliorations liées par exemple aux animations, pour les rendre plus jolies ou plus fluides, mais va également apporter son lot de nouveautés au niveau de la protection de la vie privée comme des profils virtuels.

Des interfaces Android pour tous les goûts

Néanmoins, si MIUI fait la joie de nombreux utilisateurs de Xiaomi, elle est également souvent décriée. Il faut dire qu’à l’instar des marques de smartphones, chaque interface a sa communauté. On va en retrouver certaines qui manquent de fonctionnalités, d’autres qui peuvent être confuses, certaines qui sont un plaisir d’intuitivité. Et puis il y a enfin l’interface parfaitement à vos goûts, trouvée après de longues années d’utilisation de smartphones. C’est justement ce que nous voulions savoir cette semaine : quelle est votre interface Android préférée ?

Chargement Quelle est votre interface Android préférée ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oppo ColorOS / Realme UI

Vivo FunTouchOS

Asus ZenUI

Samsung One UI

Pixel Launcher / Android One

OnePlus OxygenOS

Xiaomi MIUI

Huawei EMUI / Honor Magic UI

Une autre interface

Pour des raisons de place et de compréhension, nous avons surtout intégré les principales interfaces, celles de marques les plus importantes. Évidemment, il vous reste possible de sélectionner « une autre interface » si vous utilisez un smartphone avec HTC Sense, Meizu Flyme, LG UX ou Xperia UI par exemple.

N’hésitez d’ailleurs pas à justifier votre choix en commentaire, d’autant plus si vous avez eu l’occasion d’essayer plusieurs interfaces de smartphones à travers les années. Il est toujours intéressant de savoir pourquoi une interface plait, s’il s’agit de ses animations, de l’organisation des paramètres, de la forme des icônes ou des fonctionnalités proposées.