MIUI 12 : voici toutes les nouveautés de la future interface de Xiaomi

Xiaomi a dévoilé ce lundi sa nouvelle interface de smartphones, MIUI 12. Au menu, nouvelles animation, meilleure gestion de la vie privée et escapades sur Mars.

Comme prévu, Xiaomi a présenté ce lundi MIUI 12, la nouvelle version de son interface Android. Si le constructeur chinois nous en avait donné un avant-goût la semaine dernière en dévoilant notamment la nouvelle version de son thème sombre, ce sont désormais toutes les fonctionnalités qui ont été dévoilées à l’occasion d’une présentation sur le réseau social chinois Weibo.

Des animations revues

Outre le nouveau thème sombre déjà présenté la semaine dernière, MIUI 12 va également inaugurer de nouvelles animations lors du lancement des applications. Un moteur logiciel dédié au rendu de ces animations va ainsi permettre de donner une impression de déplacement dans un espace en trois dimensions, comme si les applications sortaient des icônes pour prendre tout l’espace de l’écran. Toujours concernant les animations, MIUI 12 va également permettre une meilleure gestion de la rotation de l’écran lorsqu’on passe du mode paysage, à l’horizontale, au mode portrait, à la verticale, avec une réduction du ghosting.

Par ailleurs, Xiaomi a également retravaillé les angles de l’écran avec un système d’anticrénelage pour les d’écran aux coins arrondis. En outre, MIUI 12 va également profiter d’un nouveau langage de design baptisé « sensual visual design » qui devrait mettre davantage en avant les informations utiles aux utilisateurs. Concrètement, sur la page « à propos du téléphone », le stockage restant sera ainsi bien plus visible que la mémoire totale. De même, pour la batterie, les temps de charge ou l’autonomie restante seront plus facilement accessibles.

Une meilleure protection de la vie privée

Xiaomi annonce également de nombreuses fonctionnalités concernant la protection de la vie privée. D’une part, le constructeur va intégrer les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 qui exigent des applications qu’elles vous signalent dès qu’elles ont besoin d’accéder à certaines fonctions du smartphone. Vous pouvez alors les y autoriser une fois, seulement quand l’application est ouverte, ou refuser pour toujours. Mais le constructeur chinois va plus loin avec MIUI 12 puisqu’il va afficher dans la barre d’icônes les accès utilisés par l’application en question en affichant une icône d’appareil photo, de microphone ou de géolocalisation. Les accès à ces autorisations par les applications sont par ailleurs enregistrés et vous pouvez les retrouver chronologiquement dans un menu des MIUI 12.

Toujours concernant la protection de la vie privée, MIUI 12 vous permettra également d’utiliser certaines applications avec une fausse identité cachée, de manière à ce que l’application ne puisse pas avoir accès à vos véritables données.

Un nouveau mode picture in picture

Parmi les autres nouveautés notables, on peut citer un mode picture in picture amélioré, baptisé « free windows ». Il va permettre d’ouvrir les applications directement depuis les notifications avec une taille réduite, de manière à pouvoir accéder en même temps à du contenu qu’on consulte. Par ailleurs, toutes les applications peuvent être glissées vers le côté de l’écran pour les réduire à la manière de ce qu’Android propose déjà avec certaines applications comme Google Maps.

On notera également des nouveautés pour les fonds d’écran et sur ce thème, l’ambiance sur MIUI 12 semble être martienne. En effet, la nouvelle interface de Xiaomi devrait mettre la planète rouge à l’honneur avec un fond d’écran de veille reprenant la forme globale de la planète et un système de zoom lorsqu’on déverrouille le smartphone. L’utilisateur aura alors l’impression de se rapprocher de Mars avec des fonds d’écran animés qui permettront de survoler la surface de l’astre.

Xiaomi a annoncé que MIUI 12 arrivera en version finale à la fin du mois de juin. Pour l’heure, le constructeur n’a pas annoncé quels smartphones auraient droit à cette mise à jour et à quelle date. Comme souvent, les utilisateurs chinois devraient cependant en profiter d’abord avant une mise à jour globale.