MIUI 12 le 27 avril : ce qu’il faut attendre de cette mise à jour de Xiaomi

Xiaomi vient d'annoncer que MIUI 12, son interface personnalisée pour smartphones, serait dévoilée le 27 avril. Voici ce qu'il faut attendre de cette présentation.

Les constructeurs de smartphones ont pour habitude de personnaliser l’interface d’Android pour se démarquer de la concurrence. Certains collent aux standards définis par Google et n’apportent que quelques fonctionnalités supplémentaires, comme OnePlus ou Motorola, d’autres vont un peu plus loin en modifiant davantage le système pour changer certains de ses comportements, comme Samsung, et les plus extrêmes ont tendance à modifier en profondeur l’OS pour lui donner un aspect tout autre. C’est le cas de Xiaomi, qui vient d’annoncer la date de lancement de MIUI 12, la nouvelle version de son interface.

RDV le 27 avril

C’est sur Weibo que la marque s’est exprimée ce 21 avril pour annoncer la nouvelle : une conférence — virtuelle — aura lieu le 27 avril à 14 heures, heure locale (8 heures, heure française). Celle-ci aura pour thème MIUI 12, la nouvelle version de l’interface maison du constructeur, ainsi qu’un certain Xiaomi 10 Youth Edition 5G, qui a tout l’air d’être en réalité le Mi 10 Lite 5G que l’on connait déjà.

Le slogan accompagnant MIUI 12 est « entre imagination et réalité », collant assez bien avec l’image aux airs de science-fiction publiée par la marque chinoise.

Les nouveautés de MIUI 12 et du Dark Mode 2.0

Pour le moment, on ne sait encore que peu de choses sur MIUI 12, mais quelques-unes des nouveautés ont déjà été révélées. Une fuite récente a par exemple donné un aperçu de cette nouvelle interface avec un changement du menu « temps d’écran » et un thème sombre modifié ressemblant fortement à One UI de Samsung.

Xiaomi a d’ailleurs déjà confirmé l’arrivée d’un nouveau thème sombre baptisé Dark Mode 2.0. Il a déjà été confirmé que celui-ci serait au niveau du système pour tous les smartphones de la marque recevant cette mise à jour, forçant donc cette ambiance peu lumineuse sur les applications compatibles.

Ce thème sombre va même plus loin, puisqu’il permet également d’assombrir l’interface jusqu’au fond d’écran en réduisant la luminosité de ce dernier sans pour autant toucher à celle de l’affichage en lui-même. Il n’est pas dit cependant si cela ne correspond qu’aux wallpapers d’origine ou si cela prendra également en compte ceux ajoutés par l’utilisateur. Tout le contraste de l’interface devrait d’ailleurs subir le même traitement pour s’adapter aux conditions lumineuses ambiantes.

Toujours dans le souci du détail, ce thème sombre 2.0 adaptera également la gestion dynamique de la taille des caractères de MIUI 11 afin d’éviter que les textes ne crament nos rétines.

Enfin, l’Always-On Display va également être revu pour offrir beaucoup plus de personnalisation, avec des animations « non linéaires, en fonction de la météo, de l’heure ou d’autres éléments ».

On imagine bien sûr que Xiaomi présentera beaucoup d’autres fonctionnalités le 27 avril, alors rendez-vous lundi prochain !