MIUI 12 : une fuite donne un premier aperçu de la nouvelle interface

Xiaomi prépare la nouvelle version de son interface MIUI. Voici les premières captures d'écran de MIUI 12.

On apprenait il y a quelques semaines que Xiaomi avait mis fin au développement de MIUI 11 pour passer à celui de MIUI 12. La nouvelle version de l’interface n’est toujours pas officialisée, mais une première fuite semble déjà révéler de premières informations sur MIUI 12.

En effet, Xiaomi a publié une beta de son application paramètre sur ses forums, que le site XDA-Developers a pu décortiquer pour en tirer des informations. Xiaomi a depuis supprimé la beta en question.

Des changements inspirés de Samsung

Comme il s’agit seulement d’une beta de l’application paramètres, on n’a pas de captures d’écran de l’interface complète, et du bureau, à se mettre sous la dent. Mais on peut déjà noter des changements esthétiques.

Le plus gros changement concerne la fonction « temps d’écran » qui passe d’une vue avec des histogrammes à une courbe avec des vues par semaine et par jour.

La gestion des couleurs a également légèrement évolué avec un fond gris sous les différentes options. Le menu n’est pas sans rappeler ce que Samsung peut proposer avec One UI.