MIUI 11 : Xiaomi met fin au développement et s’apprêterait à passer à MIUI 12

Xiaomi a annoncé la fin du développement du MIUI 11. Un arrêt qui devrait signifier que les équipes vont déjà commencer à s'attaquer à MIUI 12.

En septembre dernier, Xiaomi dévoilait sa nouvelle interface MIUI 11. Une interface qui mettait notamment en avant un nouvel écran always on, des menus plus aérés ou un thème sombre global. Cinq mois après, Xiaomi a cependant annoncé que le développement de l’interface allait s’arrêter.

Comme le rapporte XDA Developers, une publication d’un des administrateurs sur le site communautaire de MIUI indique que « cette semaine est la dernière semaine de la version de développement de MIUI. La version sera arrêtée pendant un moment dès la semaine prochaine ». Selon XDA Developers, qui s’appuie notamment sur des blogueurs chinois, cet arrêt du développement de MIUI 11 pourrait coïncider avec le passage à l’étape suivante pour Xiaomi.

De nouvelles fonctionnalités attendues

En 2019, le développement de MIUI 11 avait ainsi débuté en janvier pour une sortie en Chine en septembre pour les appareils compatibles. Il pourrait donc s’agir ici pour Xiaomi de mettre fin au développement de l’interface afin de faire passer les équipes au développement de la prochaine mise à jour, MIUI 12. Celle-ci pourrait par ailleurs intégrer davantage de changement et de fonctionnalités que le passage de MIUI 10 à MIUI 11.

Il faut dire que depuis quelques mois, de nombreux indices laissent entendre une refonte importante du système de Xiaomi. C’est notamment le cas du tiroir d’applications que l’on a vu apparaître dans une version alpha de MIUI Launcher sans qu’il ne soit déployé officiellement sur MIUI 11. Il pourrait ainsi faire son apparition dès la prochaine version de l’interface.Par ailleurs, début janvier, Xiaomi avait déjà commencé à teaser l’arrivée prochaine de MIUI 12. On ignore cependant encore quand Xiaomi compte présenter officiellement sa nouvelle interface logicielle.