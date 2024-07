Contrôle parental, Amazon Music et nouvelle interface : Tesla nous gâte avec cette nouvelle mise à jour

Les Tesla sont notamment connues pour leurs connectivités totales, permettant de recevoir des mises à jour à distance sans aucune action des propriétaires. La marque américaine vient ainsi d'annoncer son "Summer Release", comprenant de belles améliorations et l'arrivée de fonctionnalités pour le moins insolites. Les voici.

Si Tesla a innové dans bien des domaines au sujet de la voiture électrique, elle fut la première marque à proposer des mises à jour à distance de ses modèles, permettant de rajouter de nouvelles fonctions dans les voitures sans aucune action de la part des propriétaires.

La marque américaine est connue pour ses copieuses mises à jour de Noël, mais elle vient de poster sur X (anciennement Twitter, également propriété d’Elon Musk) l’arrivée d’un « Summer Release », correspondant à la version 2024.26 de son logiciel de bord. Et de lister toutes les nouveautés.

Une conduite plus encadrée, la conduite autonome se déploie

Commençons par la sécurité en conduite avec deux avancées. La première risque de ne pas plaire aux jeunes conducteurs, puisqu’il s’agit d’un contrôle parental, accessible via un code PIN. Une fois en place, il limitera l’accélération (parfois très brutale) de la voiture, activera toutes les aides à la conduite et enverra même une notification sur l’application du propriétaire en cas de conduite lors d’un « couvre-feu » après 23h.

Pour aller encore plus loin et pour les aficionados de la conduite autonome, bonne nouvelle, le FSD (pour Full-Self Driving) arrive sur plus de Tesla dans sa version « supervisée » (et non plus « bêta »). Les véhicules disposant du MCU1 peuvent désormais profiter de la conduite autonome, mais qui reste pour l’instant réservée aux États-Unis (avant une arrivée hypothétique en Europe dans les prochains mois).

De nouveaux réglages

Cette mise à jour estivale permet aussi d’actualiser plusieurs panneaux de commandes. Sur les Model 3 & Model Y, le menu de la climatisation est ainsi entièrement revu, avec une « utilisation désormais plus intuitive et moins complexe visuellement » d’après Tesla.

Pour continuer sur ce chapitre, la nouveauté sans doute la plus cocasse de cette mise à jour concerne sûrement la baisse automatique de l’intensité de la ventilation lorsqu’un appel est passé en Bluetooth, dans l’optique de ne pas gêner les micros à bord.

Notons enfin des réglages plus fins du préchauffage de l’habitacle et du niveau de charge maximal, avec la possibilité de ne les paramétrer que pour une seule fois, sans installer de routine. Ces réglages peuvent aussi se personnaliser par jour, et l’arrivée d’une heure de fin de charge (plutôt qu’un pourcentage de la batterie à atteindre) fait également son apparition.

Des divertissements enrichis

Une mise à jour Tesla ne serait pas vraiment une mise à jour Tesla sans des nouveautés dans la partie divertissement. Cette version 2024.26 n’y fait pas exception, et permet l’arrivée d’Amazon Music et YouTube Music en natif, tandis que l’intensité de l’éclairage d’ambiance est désormais personnalisable.

Lorsque votre Tesla sera à l’arrêt (pour une pause recharge, par exemple), vous pourrez en outre profiter de nouveaux jeux à bord dans la partie Arcade… ou de réunions sur Zoom, désormais en plein écran par défaut.

Bref, ce « Summer Release » ajoute de nombreux petits ajustements bien pratiques, pile à temps pour les départs en vacances. Cette mise à jour devrait être rapidement déployée dans le monde entier.