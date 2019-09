À l’occasion de la conférence où Xiaomi a dévoilé ses Xiaomi Mi 9 Pro 5G et Xiaomi Mi Mix Alpha, la marque chinoise a également présenté la prochaine version de son interface Android, MIUI 11.

Ce mardi, Xiaomi organisait en Chine une conférence pour le lancement de ses deux nouveaux smartphones premium, les Xiaomi Mi 9 Pro 5G et Mi Mix Alpha. Si ce dernier a clairement volé la vedette grâce à son écran qui fait tout le tour du smartphone, il ne s’agissait pas là des seules nouveautés présentées.

Xiaomi a en effet passé un bon moment à présenter sa nouvelle interface MIUI 11. Celle-ci sera portée sur de nombreux smartphones du constructeur, y compris certains étant encore dotés d’Android 9.0 Pie ou d’Android 8.0 Oreo.

Parmi les principales nouveautés visuelles, Xiaomi a dévoilé une refonte des menus afin de les rendre plus aérés. Les icônes des applications ont également été légèrement revues et les symboles qui pouvaient être redondants dans le système ont été supprimés. Par ailleurs, l’intégralité du système bénéficie également d’un thème sombre qui pourra être géré par plages horaires. Une fonctionnalité que l’on retrouvera également nativement sur Android 10.

Des nouveautés pour l’écran always on

Des efforts ont également été faits concernant l’écran de veille en mode always on. Les utilisateurs pourront ainsi choisir parmi plusieurs horloges à afficher avec un thème kaléidoscopique, ou un texte à garder à l’écran, même lorsque le smartphone est en veille. Une fonctionnalité pratique pour les écrans Amoled dont les pixels noirs restent éteints et qui ne devrait donc pas consommer trop de batterie. Toujours dans le cadre du mode veille, les bords de l’écran pourront s’illuminer à la réception d’une notification.

Parmi les autres nouveautés de MIUI 11, on peut citer la possibilité de grossir du texte et le passer en gras, y compris sur les pages Web, de nouvelles alarmes adaptées à l’heure du jour ou de la nuit, le transfert de fichier simplifié vers les appareils Oppo et Vivo, un nouveau gestionnaire de fichiers permettant de prévisualiser les documents doc, pdf ou wps, une nouvelle application de prise de note, un nouveau mode d’économie d’énergie et un gestionnaire de temps d’écran.

Un déploiement d’ici début novembre

Xiaomi a également fait part de son calendrier pour la mise à jour de ses smartphones vers MIUI 11. Dès la fin du mois de septembre, le constructeur passera en bêta publique. Pour la mise à jour finale, il ne faudra pas attendre longtemps. Celle-ci se fera en trois étapes :

Mi-octobre :

Fin octobre :

Début novembre :