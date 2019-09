Le Xiaomi Mi Mix Alpha a été officiellement dévoilé. Il s’agit d’un smartphone au design très surprenant puisque l’écran s’enroule autour du smartphone. Comptez également sur un capteur photo principal de 108 mégapixels et sur une compatibilité 5G.

Le Xiaomi Mi Mix Alpha vient tout juste d’être officialisé en Chine avec un design assez étonnant. En effet, le smartphone voit son écran s’enrouler autour de l’appareil pour aller recouvrir une grande partie de la surface arrière. À vrai dire, la zone d’affichage n’est interrompue que par une barre verticale sur le dos logeant notamment le triple module photo.

Xiaomi est donc très fier de parler d’un écran flexible « Surround Display » recouvrant 180,6 % de la surface avant. Évidemment, comme la dalle « déborde », le pourcentage annoncé dépasse largement le plafond de 100 %. Avec ce design, le Mi Mix Alpha est présenté comme un smartphone concept visant à « explorer l’avenir de la téléphonie mobile ».

Détail intéressant : les tranches courbées du Xiaomi Mi Mix Alpha se substituent à la barre d’état pour afficher le niveau de batterie, le réseau et les notifications. L’écran enroulé de cette manière permet aussi de se débarrasser du capteur photo avant. Pour prendre un selfie, il suffit d’utiliser l’appareil photo au dos et de servir du bout d’écran à l’arrière pour voir l’image que l’on s’apprête à immortaliser.

Xiaomi évoque aussi des optimisations de son interface MIUI pour s’adapter à cet écran enroulé. Ainsi, lorsque vous retournerez le smartphone, vous pourrez consulter rapidement quelques informations pratiques telles qu’un rappel des horaires de votre vol.

Pour la photo, Xiaomi met en avant le capteur principal de 108 mégapixels qui promet de capturer les moindres détails dans les images.

With the 108MP camera of #MiMIXAlpha, you will look crystal clear even at 8x zoom. pic.twitter.com/vAW1du8wp0

— Xiaomi #FortuneGlobal500 (@Xiaomi) September 24, 2019