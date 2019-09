Comme prévu, Xiaomi a organisé ce mardi matin une conférence pour dévoiler ses nouveaux smartphones. Le premier d’entre eux n’est autre qu’une déclinaison « Pro » et 5G du Xiaomi Mi 9.

C’est à croire que Xiaomi n’en finira jamais avec sa gamme Mi 9. Outre le premier modèle lancé en début d’année, le constructeur chinois a également présenté depuis les Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro et Mi 9 Lite. Ce mardi, c’est un autre smartphone de la gamme Mi 9 qui a été dévoilé en Chine, le Xiaomi Mi 9 Pro.

Comme attendu, le Xiaomi Mi 9 Pro 5G est… compatible avec les réseaux 5G. Il faut dire que les opérateurs chinois commencent enfin le large déploiement de la nouvelle génération de réseau mobile sur leur marché local. Le smartphone est également doté du Snapdragon 855+, la dernière puce de Qualcomm optimisée pour le jeu vidéo mobile. Celle-ci est adossée à 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage selon les versions. Pour l’écran, le Xiaomi Mi 9 Pro est équipé d’une dalle OLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD et une calibration que Xiaomi qualifie de « professionnelle ».

Une charge rapide 40W et une charge sans fil 30W

Une autre particularité du Xiaomi Mi 9 5G réside dans sa batterie. S’il ne s’agit que d’un accumulateur de 4000 mAh, il permet une recharge rapide 40W pour une charge complète en 48 minutes. Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil, là aussi à un rythme soutenu grâce à sa compatibilité jusqu’à une puissance de 40W. Selon Xiaomi une recharge complète s’effectuera en 69 minutes. Enfin, on notera que la recharge sans fil peut également être inversée pour charger un autre appareil.

Concernant la photo, le Xiaomi Mi 9 Pro 5G reprend la même configuration que le modèle principal, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un appareil ultra grand-angle de 16 mégapixels et un appareil avec téléobjectif et capteur de 12 mégapixels.

Concernant la disponibilité, le Xiaomi Mi 9 Pro 5G n’a pour l’heure été annoncé qu’en Chine à partir de 3699 yuans, soit 473 euros HT. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite en dehors de la Chine.