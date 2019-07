Qualcomm lance par surprise un tout nouveau processeur haut de gamme et emprunte à Apple et Disney la mode du plus. Voici donc le Snapdragon 855+.

Qualcomm semble décidé à faire remuer un peu le marché des smartphones haut de gamme en fin d’année, comme la marque l’avait fait il y a quelques années avec le Snapdragon 821. Cette fois, pas de changement de numéro, mais un plus, un suffixe de plus en plus (haha) utilisé dans la tech (Uplay+, Apple TV+, PlayStation Plus, Disney+,…), voici donc le Snapdragon 855+.

+15% de performances pour les jeux vidéo

Pour sa nouvelle puce, Qualcomm mise surtout sur les performances graphiques pour les jeux vidéo. Le marché des smartphones gamers semble donc avoir convaincu la marque d’investir un peu plus dans ce segment.

Le Snapdragon 855+ intègre la même puce graphique Adreno 640 que le Snapdragon 855, mais Qualcomm promet des performances en hausse de 15% grâce à une augmentation de la fréquence. Qualcomm a également augmenté la fréquence de l’un des cœurs du processeur central, de 2,84 GHz à 2,96 GHz. Des améliorations sans doute permises par une meilleure maitrise du procédé de fabrication en 7nm utilisé.

SoC Snapdragon 855 Snapdragon 855+ Processeur 1 coeur Kryo 485 Gold (2,84 GHz) // 3 coeurs Kryo 485 Gold (2,42 GHz) // 4 coeurs Kryo 485 Silver (1,80 GHz) 1 coeur Kryo 485 Gold (2,96 GHz) // 3 coeurs Kryo 485 Gold (2,42 GHz) // 4 coeurs Kryo 485 Silver (1,80 GHz) Puce graphique Adreno 640 (585 MHz) Adreno 640 (672 MHz)

Qualcomm vante en plus les mérites du Snapdragon Elite Gaming Experience, une couche logicielle probablement inspirée du travail de Nvidia sur PC et qui promet d’intégrer des fonctions hardware et logicielle pour les développeurs (système anti-triche, optimisations du temps de lancement du jeu).

Le processeur des smartphones de fin d’année

Qualcomm annonce que le Snapdragon 855+ sera intégré aux smartphones qui seront commercialisés dans la seconde moitié de l’année 2019. L’Asus ROG Phone 2 en fera d’ailleurs partie — c’est officiel — ce qui explique le décalage au lancement comparé à la première génération qui avait été dévoilée en juin 2018.

Attendez-vous à ce que tous les smartphones haut de gamme qui sont lancés à partir de maintenant intègre cette nouvelle puce comme le Galaxy Note 10 aux États-Unis ou le futur Pixel 4.