Pour les fans de Samsung, le prochain appareil à attendre avec impatience est le Galaxy Note 10. Cette année il pourrait même être décliné avec de multiples modèles. Voici tout ce que l’on sait sur l’avenir du haut de gamme chez Samsung.

2 ou 3 modèles

Si l’on met de côté l’époque du Galaxy S6 Edge Plus de 2015, lancé en parallèle du Galaxy Note 5, mais pas dans les mêmes régions, et le Galaxy Note Edge lancé timidement aux côtés du Galaxy Note 4 pour expérimenter le succès de son écran incurvé plus qu’autre chose, Samsung n’a jamais lancé plus d’un smartphone haut de gamme en fin d’année. Cette année toutefois, la marque pourrait changer ses plans si l’on en croit les premières fuites autour du Galaxy Note 10.

Comme elle l’a fait avec les Galaxy S10, S10+ et S10e en début d’année, Samsung pourrait décliner son nouveau Galaxy Note en 2 ou 3 modèles différents. On a en effet déjà eu des fuites assez précises sur les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Pro, le nom supposé du grand modèle, et certaines rumeurs évoquent l’arrivée d’un Galaxy Note 10e, moins cher et moins bien équipé.

Un tel changement de stratégie ne serait pas étonnant. Apple qui lançait déjà deux modèles par an, en prépare désormais trois avec la lignée des XR, et Huawei a également l’habitude de sortir ses fleurons par trois, même si le modèle Lite est souvent bien moins intéressant que les deux autres.

Fin du port jack et écran à bulle

Les premières fuites autour du design des Galaxy Note 10 et Note 10 Pro montrent que Samsung aurait fini par abandonner lui aussi le port jack 3,5 mm. On imagine que le fabricant veut se laisser désormais plus de place dans son smartphone pour d’autres composants, comme la batterie.

Le Galaxy Note 10 conserve certains éléments de design de la famille des Galaxy Note comme son format un peu plus large que les smartphones classiques ou l’intégration du stylet au châssis, mais hérite aussi du Galaxy S10, notamment avec l’écran percé. Ici, le capteur devrait être placé au centre, et non sur la droite, probablement pour laisser de la place aux notifications et aux icônes système.

Au dos du téléphone, on aurait le droit à 3 ou 4 caméras arrangées verticalement. Un changement important pour Samsung qui troque le précédent module horizontal par un module ressemblant à celui d’Apple ou Huawei.

Le Galaxy Note 10 aura-t-il des boutons physiques ?

Différentes sources sont en conflit sur un élément de design du Galaxy Note 10 : ses boutons physiques. Le très réputé Android Police affirme en effet que le smartphone n’aurait plus de boutons physiques, mais seulement des zones tactiles marquées par un changement de relief (ce que l’on verrait comme des boutons sur les fuites des images du smartphone). Un média coréen avait annoncé la même chose plus tôt dans l’année.

Un élément contesté par un autre nom connu, Ice Universe, qui estime que Samsung a bien réfléchi à se passer des boutons physiques, mais ne serait pas allé au bout de la démarche après des tests de prototypes peu concluants.

Note10 pursues stability and maturity. In the first version, Note10 did not have physical buttons. It was very radical but it did not pass Samsung's rigorous testing, so the final version of Note10 still retains physical buttons. — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2019

De la charge très rapide

En matière de charge rapide, Samsung n’a pas le même retard qu’Apple qui continue à proposer des chargeurs 5 W avec ses iPhone, mais la marque coréenne ne propose « que » 25 W alors que les smartphones concurrents d’Oppo, Huawei ou Xiaomi proposent souvent une charge plus rapide.

Des bruits de couloirs parlent d’un chargeur plus puissant pour le Galaxy Note 10, pour accompagner sa batterie qui serait plus volumineuse et donc plus longue à charger à puissance égale. Cette rumeur est également renforcée par la présentation de Samsung de deux contrôleurs USB capables de gérer jusqu’à 100 W de charge.

Les différences entre Note 10 et Note 10 Pro

Sauf surprise, Samsung devrait donc proposer au moins deux modèles de son Galaxy Note 10. Quelles seront les différences de caractéristiques entre les deux appareils ? D’après les rumeurs, cela concernera l’écran, la photo et le stockage.

Le design supposé du Samsung Galaxy Note 10 Pro, très similaire au modèle classique

Le Samsung Galaxy Note 10 aurait le droit à un écran AMOLED de 6,4 pouces déjà plutôt impressionnant, mais le Note 10 Pro repousserait les limites avec un écran de 6,8 pouces (rappelons qu’il ne s’agit pas d’un format 16:9). Le Note 10 Pro aurait également droit au double de stockage, 256 Go contre 128 Go pour le modèle de base, et un quatrième appareil photo au dos, contre seulement trois pour le Note 10 classique.

Point étonnant, la batterie serait de même capacité entre les deux appareils : 4170 mAh. Plus crédible, un média coréen affirme bien que le Note 10 Pro aurait le droit à une batterie plus grande, atteignant 4 500 mAh. Pour atteindre cette capacité, Samsung utiliserait une nouvelle technologie de batterie.

Un tarif à plus de 1000 euros

Depuis quelques années, les tarifs des smartphones haut de gamme des fabricants s’envolent. Devenant une véritable vitrine technologique, le Galaxy Note 10 ne devrait pas échapper à la règle. D’après les premières rumeurs, le Galaxy Note 10 pourrait être lancé à un prix compris entre 1100 et 1200 dollars, soit 1200 et 1300 euros en France avec les taxes. Difficile de savoir s’il s’agit du prix du modèle Pro ou non. Pour rappel les iPhone XS et XS Max sont commercialisés à 1155 et 1255 euros par Apple sur son site.

L’annonce et la sortie de la gamme Galaxy Note seraient prévues au début du mois d’aout 2019, si l’on en croit la fuite d’une feuille de route de l’opérateur américain Verizon.