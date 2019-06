Des photos montrent le supposé Samsung Galaxy Note 10+ — connu jusqu’ici sous le nom de Galaxy Note 10 Pro — avec l’écran allumé. L’occasion de voir son trou dans l’écran.

Les jours défilent et les leaks autour du Samsung Galaxy Note 10 également. Cette fois-ci, ce sont des photos supposées du Galaxy Note 10+ qui font jaser les internet. Les images doivent être considérées avec un maximum de recul, mais au moins ont-elles le mérite de donner une idée concrète de l’appareil.

Les trois clichés en question ont été relayés par la chaîne YouTube TechTalkTV. L’un d’entre eux est censé montrer le dos, mais le rendu est tellement flou qu’il ne mérite pas que l’on s’attarde dessus.

Here is the first look at the Samsung Galaxy Note 10+ It'll be called the Galaxy Note 10+ and not the Note 10 Pro as previous rumors have suggested. https://t.co/YBqM4qZ6i3 pic.twitter.com/WwEClducEk

— TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) June 28, 2019