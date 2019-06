Des fabricants de coques ont déjà imaginé des designs éventuels pour le Samsung Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Pro. Sur les images, on peut voir que la prise jack 3,5 mm n’est pas présente et l’intégration d’un triple appareil photo au dos.

La canicule actuelle le prouve bien : l’été a commencé. Or qui dit été 2019 dit aussi présentation officielle du Samsung Galaxy Note 10. Plusieurs informations ont déjà circulé à son sujet et, aux dernières nouvelles, il aurait un triple appareil photo au dos et se priverait de la prise jack 3,5 mm.

C’est sans doute en se basant sur ces allégations que des fabricants de coques ont commencé à créer des rendus du smartphone pour pouvoir d’ores et déjà publier des fiches produits et se positionner sur ces requêtes. C’est l’occasion de découvrir un peu plus certains éléments de design supposés du Galaxy Note 10.

On découvre ainsi quelques rendus par l’intermédiaire du leaker Sudhanshu Ambhore. Dans les deux images qui suivent, on s’intéresse aux côtes inférieure et supérieure du smartphone. On peut ainsi voir le port USB-C et l’emplacement supposé du stylet S Pen. Notons que l’on aperçoit également les trois objectifs photo au dos avec ce qui semble être le flash.

La marque Olixar, de son côté, propose une vision du dos des Galaxy Note 10 et Note 10 Pro. La différence réside dans le capteur supplémentaire présent sur la version Pro, sans doute un capteur TOF.

Il est bien difficile pour l’instant de confirmer ces designs tant que la présentation officielle n’aura pas eu lieu. Celle-ci serait prévue pour début août.