La date de présentation du Samsung Galaxy Note 10 serait fixée au 7 août, au même endroit que pour la présentation de l’année dernière.

Après le Samsung Galaxy Fold, dont la sortie a été repoussée à une date inconnue, le smartphone le plus attendu de la marque coréenne est désormais le Samsung Galaxy Note 10. La gamme ayant initié le format « phablette » à l’époque est devenue aujourd’hui une référence sur le marché, récupérant habituellement les avantages du Galaxy S annuel tout en corrigeant certains de ses défauts.

Une date d’annonce

Une personne « proche du dossier » aurait indiqué à CNet que le Samsung Galaxy Note 10 devrait être présenté le 7 août au Barclays Center de Brooklyn. Il s’agit du même endroit utilisé par le constructeur pour lever le voile sur son Galaxy Note 9 en 2018. Samsung n’a bien sûr pas souhaité commenter cette rumeur.

L’année dernière, le Samsung Galaxy Note 9 avait été présenté le 9 août pour une commercialisation à la fin du même mois. La fenêtre de lancement serait donc la même cette année.

Deux modèles

Rappelons que le Galaxy Note 10 devrait cette année se décliner en deux modèles : le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Pro. Ce dernier aurait un plus grand écran et plus d’espace de stockage. Si l’on omet l’année du Galaxy Note Edge, annoncé aux côtés du Galaxy Note 4, c’est la première fois de l’histoire de la marque que le Galaxy Note serait décliné en deux variantes.

En ce qui concerne le prix en revanche, il faudrait s’attendre à dépasser la barre des 1000 dollars même pour le modèle le moins cher.