Rien de mieux qu’une barre de son Samsung 3.1 à -40 % pour le début du Black Friday

Grâce au Black Friday chez Darty, qui est un peu en avance cette année, vous retrouvez la barre de son Samsung B-Series HW-B660D à moins de 200 euros.

Vous aurez beau acheter le téléviseur le plus grand, le plus cher ou le plus à la pointe de la technologie, il y a un point sur lequel ça va forcément pécher un peu : le son. Alors que les constructeurs font tout pour faire des dalles plates, fines, qui prennent un minimum de place, ils doivent forcément rogner sur l’audio. C’est pourquoi il faut très souvent accompagner votre TV par une barre de son, comme la Samsung B-Series HW-B660D qui est actuellement à 199,99 euros, grâce à cet early Black Friday.

Les points forts de la Samsung B-Series HW-B660D

Compatible DTS Virtual:X et Dolby 5.1 pour un son 3D

Caisson de basse 6,5″ sans-fil inclus avec mode Bass Boost

Mode Gaming avec adaptation automatique du son au contenu

Lorsqu’elle n’est pas en promotion chez Darty, la Samsung B-Series HW-B660D coûte normalement 329,99 euros. God bless le Black Friday avec cette réduction de 39% qui la fait passer à 199,99 €.

Profitez d’un son de meilleure qualité que celui de votre TV

Ne rate pas ça : 3 mois offerts Avec Deezer Premium, télécharge ta musique en illimité et à la demande, sans aucune publicité. 3 mois gratuits, une offre limitée.

La Samsung B-Series HW-B660D est une barre de son filaire accompagnée d’un caisson de basse, sans-fil lui, à relier à votre téléviseur pour profiter d’un son d’une bien meilleure qualité que sur celui-ci. Vous la reliez avec un câble HDMI ou une prise optique numérique, ou encore en utilisant le Bluetooth (même s’il peut y avoir un peu de latence dans ce cas-là) pour profiter de ses bienfaits.

Et ce n’est pas un simple moyen d’amplifier la puissance sonore : il y a un vrai traitement derrière, notamment un son Surround 3D grâce au DTS Virtual:X et au Dolby 5.1Ch. Résultat : un son plus fort, plus clair, plus immersif qui va se répandre dans toute votre pièce pour bien vous plonger au cœur de l’action.

Plusieurs modes d’écoute en fonction de vos programmes

La barre de son propose plusieurs préréglages, pour s’adapter à ce que vous regardez. Il y a par exemple le mode Voix Claire, où les dialogues ressortent par-dessus la musique et les bruits ambiants. Une option très pratique quand il y a un problème de mastering et que les voix sont noyées dans le reste de l’audio.

Comme on l’a dit plus haut, le mode Jeu est automatique et optimise tout seul le son dès que votre console s’allume. Enfin, le mode Nuit baisse automatiquement le son et réduit les basses pour ne pas réveiller les enfants ou les voisins, sans vous empêcher de profiter de vos programmes. Bref, un bien beau programme disponible à un prix intéressant. Même s’il faut penser à la place que ça prend : sous le téléviseur pour la barre de son, et à côté, par terre, pour le caisson.

Pour vous aider à trouver une bonne barre de son, reposez-vous sur le guide d’achat Frandroid basé sur les meilleurs produits testés par nos experts.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.