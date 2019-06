Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Pro voient leurs fiches techniques supposées se dévoiler en partie. Au programme : écran géant pour le modèle le plus premium et batterie similaire pour les deux déclinaisons.

En été, Samsung a l’habitude de présenter les derniers smartphones de sa gamme Note. 2019 n’y ferait pas exception puisque, selon les dernières rumeurs, la marque organiserait un événement le 9 août prochain à cet effet. Or rappelons que cette année, deux modèles sont attendus : les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Pro.

Aperçu des fiches techniques

Nous avons déjà eu quelques aperçus du design, mais désormais, c’est le site 91mobiles qui affirme avoir reçu des informations provenant de sources de confiance et concernant les fiches techniques des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Pro. Voici ce qu’il faut en retenir.

Samsung Galaxy Note 10

écran AMOLED de 6,4 pouces

128 Go de stockage

batterie de 4 170 mAh

Samsung Galaxy Note 10 Pro

écran AMOLED de 6,8 pouces

256 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To)

batterie de 4 170 mAh

On remarquera donc que les deux déclinaisons auraient la même capacité de batterie, mais que le modèle Pro aurait une dalle particulièrement grande.

Côté prix, il faudrait a priori s’attendre à des tarifs dépassant franchement les 1000 euros.