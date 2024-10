De nombreux utilisateurs et utilisatrices de Galaxy S10, Note 10 et autres « vieux » téléphones Samsung se sont retrouvés avec un mobile planté à cause d’une récente mise à jour.

Le développement logiciel est un art complexe à maîtriser. Samsung en a apporté la preuve tout récemment avec une mise à jour qui a fait planter de très nombreux mobiles. Comme le détaille Android Authority, il semblerait que les Galaxy S10 et Note 10 de nombreux utilisateurs et utilisatrices aient été mis à genou par une bête mise à jour d’application.

Si Samsung n’a pas encore officiellement pris la parole sur le sujet, les retours sur Reddit semblent quasi unanimement pointer du doigt une mise à jour de SmartThings, l’application de gestion domotique de Samsung.

Les variantes des S10 et Note 10 aussi touchées

Déployée le 2 octobre 2024, la version 2.2.02.11 de l’application semble créer de sévères problèmes sur les Galaxy S10 et Galaxy Note 10, mais pas que. Toutes les variantes de ces mobiles semblent aussi touchées, à savoir les S10e, S10 Plus et Note 10 Plus. Certains témoignages font aussi état de problème avec le Galaxy M51.

Après l’installation de la mise à jour de l’application, de nombreux mobiles se retrouvent bloqués au démarrage avec aucune option pour accéder à ses données. Des récits similaires semblent venir des 4 coins du globe, la France ne semblant pas épargnée. La seule solution pour le moment semble être d’opérer un retour aux réglages-usines via le mode « recovery ».

Pour ce faire, appuyez quelques longues secondes sur le boutons On + volume haut + Bixby jusqu’à ce que du texte jaune et bleu s’affiche à l’écran. Avec les touches de volume, sélectionnez alors « Wipe data / factory reset » et laissez votre téléphone mouliner. Malheureusement, cela effacera toutes vos données.

Si votre téléphone n’a pas encore installé la mise à jour SmartThings et que vous voulez être prudent, désactivez les mises à jour automatiques Samsung. Rendez-vous dans l’application Paramètres, choisissez le menu « Applications » puis cherchez et sélectionnez l’entrée « Galaxy Store ». Depuis cette fenêtre, rendez-vous dans « Paramètres du Galaxy Store » et réglez l’option « Mise à jour automatique des applications » sur « Jamais ». Cela devrait éviter l’installation automatique de la nouvelle version de SmartThings.

Si vous avez un téléphone de rechange, vous pouvez également attendre quelques jours voir si Samsung parvient à débloquer la situation. Dans tous les cas, cet incident ternit quelque peu la réputation du constructeur coréen qui ne semble pas faire très attention aux bugs logiciels sur ses « vieux » appareils (les Note 10 et S10 sont sortis en 2019). Un problème regrettable alors que l’entreprise s’est justement engagée récemment sur le front de la longévité logicielle.