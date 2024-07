Samsung : le champion des mises à jour semble oublier un détail

Les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 vont profiter de sept ans de mises à jour, mais Samsung semble continuer de délaisser la fonction Seamless Update qui permet de fluidifier le processus d'installation.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 viennent d’être annoncés. Les deux nouveaux smartphones pliants de Samsung sont très beaux, bien finis et pleins de promesses, mais il y a un détail pour lequel la stratégie du constructeur coréen continue de surprendre un tantinet et ça concerne les mises à jour.

Attention, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6 profitent d’un suivi logiciel solide avec sept années de mises à jour Android et de patchs de dé sécurité garanties. Samsung est donc excellent dans ce domaine. C’est du côté de la fonction Seamless Update que l’on s’interroge. Mais de quoi s’agit-il ?

Une fonction snobée par Samsung… sauf sur le Galaxy A55

La fonction Seamless Update poussée par Google fait ses premiers pas avec Android 7.0 Nougat. Elle permet de fluidifier le processus de mise à jour d’un smartphone grâce un système de double partition. Ainsi, lorsque l’utilisateur est sur la partition A, l’installation de la mise à jour se fait sur la partition B.

Une fois que cela est terminé, il suffit d’un rapide redémarrage pour que le téléphone bascule rapidement sur la partition B. Autrement dit : pas besoin de patienter relativement longtemps pendant une installation sans pouvoir utiliser le téléphone.

Or, d’après le site spécialisé SamMobile, qui a mené une première vérification, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ne semblent pas profiter de cette fonction pratique. Et d’ajouter que, étrangement, seul le Galaxy A55 a eu droit à Seamless Update.

Une question de poids

En réalité, ce n’est pas si étrange que ça. One UI est une interface qui pèse lourd, particulièrement sur les modèles haut de gamme. Ainsi, le firmware du Galaxy A55 pèse environ 8 Go contre 14 et 16 Go sur les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy S24 Ultra respectivement. Nul que l’on s’approche plutôt d’une fourchette haute sur les nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Et c’est un élément qui peut être contraignant sur un système à double partition.

SamMobile précise que les conclusions de sa première analyse ne sont pas 100 % fiables et qu’il faudra donc revérifier cela sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 lors d’un test complet. Précisons toutefois que si les deux smartphones n’ont pas Seamless Update en sortie de carton, ils ne l’ auront jamais. Il ne s’agit pas d’une option qui peut se déployer a posteriori.